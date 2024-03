Ein solides Auftaktspiel des SC Katzelsdorf gegen die Horn Amateure

2. Landesliga Ost

Details Samstag, 09. März 2024 22:17

Nach einem Trainerwechsel am Ende der Herbstsaison und einigen Zu- und Abgängen im Winter, startete der SC Katzelsdorf mit einem soliden 2:0 vor eigenem Publikum gegen die Horn Amateure in die Rückrunde. Ein Spiel, auf das man aufbauen kann, eine Leistung die drei Punkte bringt, aber welche im Laufe des Frühlings noch gesteigert werden muss. Trainer Christoph Knaller gab zu jenem Spiel seine Stimme ab.

Ein Arbeitssieg

In der ersten Halbzeit konnte das Spiel noch nicht wirklich überzeugen, erst während der zweiten Halbzeit nahm es richtig an Fahrt auf. Den Tore-Bann konnte Daniel Jäger schlussendlich in der 63. Minute brechen, als er zum 1:0 für die Heimmannschaft einnetzte. Danach ebbte das Spiel etwas vor sich hin, bis der Routinier Bernhard Fucik mit seinem Treffer den Sack zu machte. Danach ließ die Truppe des SC nichts mehr anbrennen und hielt die Null gegen im Angriff zu harmlose Horner.

Die Leistung lässt Luft nach oben

Christoph Knaller analysiert die Leistung seines Teams folgendermaßen: „Es war ein klassisches Auftaktspiel, ziemlich zähe Angelegenheit, aber am Ende zählen natürlich die drei Punkte.“ Dabei spricht er die langsame Entwicklung des Spiels sowie die von beiden Mannschaften fehlende offensive Durchschlagskraft an. Man dürfe allerdings auch nicht vergessen die Katzelsdorfer haben „einige kurzfristige Ausfälle und Neuzugänge gehabt, also es war schon klar, dass wir eine Zeit brauchen, um uns zu finden.“ Die Leistung der Defensive lässt im Gegensatz dazu Euphorie aufkommen, der Trainer des SC verriet uns, man habe „auch in den Testspielen gegen hochklassige Mannschaften zu null gespielt.“ Katzelsdorf war in der Hinrunde ein defensiv eher schwächeres Team, diese guten Leistungen in der Abwehr werden in der Frühlingssaison bestimmt ein entscheidender Faktor werden.

Mannersdorf ist nicht zu unterschätzen

Im nächsten Spiel der Saison bekommt man es mit dem ASK Mannersdorf zu tun. Christoph Knaller verrät uns, das schlechte Auftaktspiel des ASK, welches jener mit 6:0 gegen Stockerau verlor, sei kein Spiegelbild der Leistung gewesen. Man müsse „sich auf jeden Fall steigern“, um dieses Match nächste Woche Samstag ebenfalls gewinnen zu können. Vor allem in der Offensive muss noch mehr geboten werden.

