Beim ASV Vösendorf ist der Zusammenhalt spürbar

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Christoph Knirsch, Trainer beim Arbeiter-Sportverein Vösendorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 2. Landesliga Ost nach sieben Siegen, einem Remis und fünf Niederlagen mit 22 Punkten auf Rang sechs. Besonders erfreut zeigt sich der Vösendorf-Coach dabei vom Klima innerhalb des Teams: "Der Zusammenhalt ist spürbar und das ist sicher auch ein Erfolgsgeheimnis des Herbstes."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Christoph Knirsch: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Herbst. Wir waren bis zum Schluss der Herbstsaison ganz vorne mit dabei und das haben uns in der Form sicher nur die Wenigstens zugetraut. Die Mannschaft hat sich gesamtheitlich sehr gut entwickelt. Zudem konnten wir junge Spieler aus dem Nachwuchs noch näher an die Kampfmannschaft heranführen. Alles zusammen also somit sehr positiv für Mannschaft, Verein und Region."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Knirsch: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Speziell innerhalb der Mannschaft ist das Klima richtig gut, der Zusammenhalt ist spürbar und das ist sicher auch ein Erfolgsgeheimnis des Herbstes."

Abgang von Fischer, dafür Orszagh und Marhosevic neu

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Knirsch: "Leider haben wir mit Marco Fischer (SV Wienerwald) einen Stammspieler verloren, der nicht nur durch sportliche Qualitäten bestach, sondern menschlich auch ein sehr feiner Kerl war. Gleichzeitig freut es mich aber, dass wir mit Bence Orszagh und Armin Marhosevic zwei Spieler neu in unserem Verein begrüßen konnten. Bence war Stammspieler in Schattendorf (2. Landesliga Burgenland) und konnte bereits in den ersten Einheiten zeigen, dass er uns sehr verstärken wird. Armin kenne und schätze ich von meiner Zeit beim FAC und SV Essling. Er ist ein junger Spieler der jetzt den nächsten Schritt gehen und sich beweisen möchte. Weitere Neuzugänge sind kein Thema, da wir ein sehr kleines Budget haben."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Knirsch: "Im Herbst hatten wir mit Manuel Byslovsky eigentlich nur einen verletzten Spieler. Immer wieder hatten wir aber leider mit Kranken (kein Corona) zu kämpfen, speziell gegen Bad Vöslau und Mistelbach."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Knirsch: "Das Ziel ist klar definiert: Es steht die Weiterentwicklung der Mannschaft im Fokus. Aufgrund der sehr kleinen budgetären Situation haben wir auch den Druck nicht ganz vorne mitspielen zu müssen, jedoch wollen wir natürlich das Maximum aus tabellarischer Sicht herausholen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Knirsch: "Ja ich rechne ganz fix damit, dass die Saison fertig gespielt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Knirsch: "Es ist schwierig einen Titelkandidaten festzumachen, da die Liga teilweise sehr homogen ist und mit sehr viel Qualität bestückt ist. Aus meiner Sicht wird es ein Rennen zwischen Bisamberg, Gloggnitz, Eggendorf und Stockerau. Ich traue aber auch Brunn den großen Sprung zu, da sie sich auch sehr gut im Winter verstärken konnten."