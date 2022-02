"Verjüngen" war in Obergänserndorf erfolgreich

Details Dienstag, 01. Februar 2022 11:43

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Darijo Majstorovic, Sportlicher Leiter bei der TSU Obergänserndorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Michael Wagner überwintert in der 2. Landesliga Ost nach vier Siegen, sechs Remis und drei Niederlagen mit 18 Punkten auf Rang neun. Erfreut zeigt man sich in Obergänserndorf über den umgesetzten Kurs: "Kader verjüngen und Ausgaben senken. Das ist in eine positive Richtung gegangen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Darijo Majstorovic: "Wir sind zufrieden mit der Herbstsaison."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Majstorovic: "Die Stimmung ist gut. Unser Plan war den Kader zu verjüngen und die Ausgaben zu senken. Das ist in eine positive Richtung gegangen."

"Wir mussten unsere Offensive verstärken"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Majstorovic: "Unsere vier Zugänge für die Kampfmannschaft sind Julian Pollitzer, Samir Mujic, Marcel Relota und Markus Luger. Auf der anderen Seite stehen die drei Abgänge von Daniel Stojcic, Osman Ali und Gabriel Flandorfer. Wir mussten unsere Offensive verstärken. Das zeigt auch die Statistik: Wir haben die zweitwenigsten Tore geschossen, dafür aber die wenigsten bekommen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Majstorovic: "Beim Zweier-Tormann hatten wir am Anfang Probleme, er war sechs Wochen verletzt. Bis auf einen Spieler (die Pause wird etwa vier Wochen dauern) sind alle Mann gesund und im Training."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Majstorovic: "Mehr Tore schießen und gegen die Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel mehr Punkte holen. Das alles ergibt eine Verbesserung in der Tabelle. Das Ziel sind die Top 7."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Majstorovic: "Ich denke es wird gespielt."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Majstorovic: "Sehr schwere Frage. Stockerau und Eggendorf sehe ich ganz vorne. Ich würde es aber Gloggnitz gönnen, da es weit zum Fahren ist und der zweite Grund ist das ich die Derbys unbedingt auch weiter haben möchte. Somit wünsche ich mir, dass Stockerau und Bisamberg heuer mal aussetzen mit dem Aufstieg."