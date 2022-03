Experten erwarten enges Titelrennen

Details Mittwoch, 23. März 2022 17:34

Am Freitag startet die 2. Landesliga Ost mit der 14. Runde in die mit Spannung erwartete Frühjahrssaison 2022. Die Ausgangsposition nach dem Herbst verspricht jedenfalls Hochspannung: Die ersten sechs Mannschaften der Tabelle liegen ganz eng zusammen. Winterkönig Gloggnitz (27 Punkte), der erste Verfolger Bisamberg (24 Zähler), das Trio Brunn am Gebirge, Eggendorf und Stockerau (je 23 Punkte) und Vösendorf (22 Zähler) haben sich allesamt in eine günstige Lage gebracht. Ligaportal hat sich bei allen 14 Vereinen der Liga umgehört und präsentiert nun die Titel-Prognosen der Experten:

Alexander Niklas, Sportlicher Leiter der SV Gloggnitz: "Für mich können die ersten sechs Vereine der Tabelle Meister werden. Ich denke es wird bis zum Ende spannend bleiben, Kleinigkeiten werden am Ende den Ausschlag geben."

René Fischer, Trainer des 1. FC Bisamberg: "Favoriten auf den Meistertitel sind eigentlich alle Mannschaften bis zum sechsten Tabellenplatz: Vom Potential her sehe ich Gloggnitz, Stockerau, Eggendorf und natürlich den 1. FC Bisamberg ganz vorne. Es wird garantiert eine tolle Rückrunde mit vielen spannenden Spitzenspielen."

Robert Schiener, Trainer des SC Brunn am Gebirge: "Es können sicher die ersten sechs Mannschaften der Tabelle den Titel holen. Jeder hat seine Stärken und Schwächen, auch wir."

Jürgen Weber, Trainer des ASK Eggendorf: "Im Herbst waren für uns doch Stockerau und Bisamberg die stärksten Gegner. Aber bei sechs Mannschaften, die an der Spitze eng zusammen sind, wird es von vielen Kleinigkeiten abhängen: Wie man in die Meisterschaft startet, und natürlich auch von Verletzungen, Corona oder Gelbsperren. Natürlich würden wir am liebsten zum Schluss ganz oben stehen."

Thomas Schmidt, Präsident des SV Stockerau: "Ich denke, es wird ein ziemlich enges Rennen werden, da viele Mannschaften noch die Chance haben. Ich schätze Gloggnitz und Bisamberg am stärksten ein, wobei ich trotzdem hoffe, dass wir am Ende ganz oben stehen.“

Christoph Knirsch, Trainer beim Arbeiter-Sportverein Vösendorf: "Es ist schwierig einen Titelkandidaten festzumachen, da die Liga teilweise sehr homogen ist und mit sehr viel Qualität bestückt ist. Aus meiner Sicht wird es ein Rennen zwischen Bisamberg, Gloggnitz, Eggendorf und Stockerau. Ich traue aber auch Brunn den großen Sprung zu, da sie sich auch sehr gut im Winter verstärken konnten."

Wolfgang Jaich, Sektionsleiter des SC Wolkersdorf: "Meine Titelkandidaten sind Gloggnitz, Stockerau und Brunn. Vielleicht noch Korneuburg. Stockerau wird's werden."

Paul Horniatschek, Ex-Obmann des SC Korneuburg: "Die Qualität und Leistungen der Mannschaften sind sehr ausgeglichen, weshalb ich mit einem sehr engen Titelrennen rechne. Von Gloggnitz bis Vösendorf haben alle Chancen den Titel zu holen – also die ersten sechs Teams in der Tabelle."

Darijo Majstorovic, Sportlicher Leiter bei der TSU Obergänserndorf: "Stockerau und Eggendorf sehe ich ganz vorne. Ich würde es aber Gloggnitz gönnen, da es weit zum Fahren ist und der zweite Grund ist das ich die Derbys unbedingt auch weiter haben möchte. Somit wünsche ich mir, dass Stockerau und Bisamberg heuer mal aussetzen mit dem Aufstieg."

Lukas Fürhauser, Trainer des SV Sierndorf: "Wie die Tabellensituation zeigt, kämpfen einige Mannschaften um den Meistertitel. Wer am Ende das Rennen macht, ist mir ehrlich gesagt egal. Da wir aber Derbyspezialisten sind, hoffe ich natürlich auch in der nächsten Saison auf möglichst viele Vereine aus dem Bezirk in unserer Liga."

Alfred Rötzer, Trainer des FC Mistelbach: "Es gibt so viele Titelkandidaten wie noch nie: Gloggnitz, Bisamberg, Brunn, Eggendorf und Stockerau. Korneuburg ist von den Punkten schon weiter hinten, aber sie haben noch kräftig im Winter investiert und werden alles probieren."

Sascha Steinacher, Co-Trainer des ASK Bad Vöslau: "Es gibt mehrere Mannschaften, die den Titel holen können. Die ersten fünf Teams sind ganz eng zusammen und haben alle viel Qualität in den eigenen Reihen. Schwer zu sagen, wer das Rennen machen wird, aber wer auch immer am Ende oben steht, der hat es auch absolut verdient!"

Markus Krachler, Sektionsleiter der SVg Breitenau/Schwarzau: "Viele Mannschaften haben sich im Winter mit richtigen Kaliebern verstärkt. Jeder aus den Top 6 bis 7 kann den Titel holen. Es wird auch sehr stark davon abhängen, welche Mannschaft die Transfers am schnellsten integrieren kann."

Dominik Seidl, Obmann beim SC Leopoldsdorf im Marchfelde: "Meine Titelkandidaten sind Stockerau, Gloggnitz und Korneuburg – am Ende sehe ich Stockerau vorne."