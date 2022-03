Neue Vereinsführung für den SC Wolkersdorf

Details Donnerstag, 17. März 2022 15:23

Für den SC Wolkersdorf beginnt am 25. März mit einem Heimspiel gegen Vösendorf die Frühjahrsmeisterschaft 2022 in der 2. Landesliga Ost. Rechtzeitig davor hat der 1923 gegründete Traditionsverein, der sich somit in der kommenden Saison über sein einhundertjähriges Jubiläum freuen darf, mit einer neu gewählten Führungsspitze die Weichen für die Zukunft gestellt.

Nach dem Abschied von Rainer Höflinger war der SCW auf der Suche nach einem neuen Obmann! Wolfgang Jaich, der Sektionsleiter des SC Wolkersdorf hatte dies auch zuletzt im Ligaportal-Interview betont. Nun herrscht aber Klarheit über die zukünftige Vereinsstruktur.

Die Generalversammlung beim Weingut Klaus vor rund 80 Mitgliedern (darunter auch Bürgermeister Dominic Litzka, Ehrenpräsident Hermann Steindorfer sowie der Kader und das Trainerteam der Kampfmannschaft mit Chefcoach Günter Schießwald) brachte die Wahl des neuen Vereinsvorstands. Dabei wurde Peter Beninger ohne Gegenstimme oder Enthaltung zum neuen Obmann des SC Wolkersdorf gewählt und übernahm direkt im Anschluss den Wahlvorsitz für den restlichen Vorstand.

Keine Änderungen gab es im Vorstand beim Schriftführer (Andreas Siquans), dessen Stellvertreter (Christoph Fischer), beim Kassier (Markus Schremser) und dem Obmann-Stellvertreter (Stefan Schellner). Zusätzlich zieht Wolfgang Ullmann als zweiter Obmann-Stellvertreter in den Vorstand. Eine Rochade gab es beim Kassier-Stellvertreter: Christoph Siquans, der zuletzt das Amt bekleidete wird in Zukunft als Jugendleiter, Jugend-Trainer und Beirat im Verein tätig sein. Als Kassier-Stellvertreter wird Thomas Musil, bisher Beirat, den Vorstand komplettieren.

Ex-Obmann bleibt Verein erhalten

Den erweiterten Vorstand ergänzt neben Christoph Siquans auch Ex-Obmann Rainer Höflinger, der dem SC Wolkersdorf somit weiterhin erhalten bleibt. Der sonstige erweiterte Vorstand bleibt mit einer Ausnahme unverändert: Gerhard Müller scheidet nach langjähriger Tätigkeit auf seinen Wunsch als Beirat aus, wird aber im Verein weiterhin als Mitarbeiter tätig bleiben. Der Beirat setzt sich somit zusammen aus: Wolfgang Jaich (Sportliche Leitung), Christoph Siquans (Jugendleitung), Josef Siebenhandl und Gerald Eder (Marketing), Herbert Wagner und Rudolf Fischer (Anlagenbetrieb), Christine Steindorfer (Eintritt und Tombola), Manfred Neusiedler (Mannschafts-Betreuung) sowie Rainer Höflinger (Einkauf Kantine).

Anerkennung und großer Dank waren auch der Hintergrund für die Ernennung von fünf neuen Ehrenmitgliedern durch den Vorstand des SCW: Christine Steindorfer, Helmut Fischer, Rudolf Fischer, Gerhard Müller und Erich Krammer, die alle anwesend waren, nahmen die Ehrung von Neo-Obmann Peter Beninger entgegen.

Ligaportal wünscht dem neuen Führungsteam des SC Wolkersdorf für die Zukunft alles Gute!