SV Langenlebarn möchte sich langfristig in der 2. Landesliga Ost konsolidieren! - Sportlicher Leiter Günther Flehberger im Interview

Der Aufsteiger SV Langenlebarn konnte sich mit dem achten Tabellenplatz in der 2. Landesliga Ost gut etablieren. Das enge Tabellenmittelfeld garantiert eine spannende Rückrunde. Günter Flehberger, sportlicher Leiter der Langenlebarner erzählt Ligaportal.at über die Pläne für die zweite Saisonhälfte.

Ligaportal: Wie fällt Ihr Fazit zur Herbstsaison aus?

Flehberger: „Es fällt durchwegs positiv aus. Mit der Platzierung sind wir sehr zufrieden. Uns war klar, dass es in der Liga nicht leicht wird und das erweiterte Mittelfeld ist das erklärte Ziel und genau dort befinden wir uns auch. Zu beachten ist allerdings, dass die Liga sehr eng ist und wir nicht weit vom Abstieg entfernt sind. Es wird also eine spannende und aufregende Rückrunde.“

Ligaportal: Wie legt der SV Langenlebarn die Wintervorbereitung an? Gibt es Veränderungen am Spielersektor?

Flehberger: „Wir starten am 23. Jänner in die Vorbereitung, fahren von 27. bis 29. Jänner auf Trainingslager nach Lindabrunn und absolvieren wie üblich einige Vorbereitungsspiele bis zum Meisterschaftsbeginn am 26. März, wo wir gleich auf den ersten „Kracher“ Korneuburg treffen werden. Transfers sind noch nicht geschehen. Keiner wird im Winter den Verein verlassen. Auf der Suche sind wir noch nach einem Stürmer.“

Ligaportal: Was zeichnet den SV Langenlebarn aus? Wo gibt es vielleicht Verbesserungspotenzial?

Flehberger: „Unsere größte Stärke seit jeher ist auf jeden Fall der hervorragende Zusammenhalt im Team. Da gibt es glaube ich nicht viele Mannschaften wo der Teamspirit besser ist. Die Frage stellt sich immer, wo will man hin und was will man erreichen. Ich denke, dass unser Zenit aktuell die 2. Landesliga ist, wo wir darauf bedacht sind, uns langfristig festzusetzen. Unser Hauptaugenmerk liegt darin, dass möglichst viele „Eigene“ aus der Umgebung bei uns spielen.“

Ligaportal: Welche Ziele habt Ihr für das Frühjahr?

Flehberger: „Wir wollen nicht absteigen. Es wäre toll wenn wir den Tabellenplatz ungefähr halten können. Wir sollten ohne Abstiegssorgen das Frühjahr bestreiten, wissend dass es nicht leicht wird. Es ist von der Auslosung so, dass wir die fünf Topvereine gleich zu Beginn der Rückrunde haben. Vielleicht können wir da überraschen, denn ich glaube, dass keiner gerne in „Lebarn“ spielt und da großer Respekt vorhanden ist. Mal schauen, schön wäre es wenn wir gleich zu Beginn gegen den ein oder anderen „Kracher“ überraschen könnten.“

Ligaportal: Wer setzt sich im Titelkampf durch?

Flehberger: „Korneuburg ist natürlich der Topfavorit. Nach dem Trainerwechsel bei Stockerau weiß man nicht was sich da jetzt tut.“