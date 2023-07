ASK Mannersdorf will nach dem Abstieg präsenter sein

Details Montag, 24. Juli 2023 15:47

Nach dem Abstieg aus der 1. Niederösterreichischen Landesliga ist der ASK Mannersdorf in der 2. Landesliga Ost vorrangig auf Konsolidierung bedacht. Nachdem man in der Vorsaison den Klassenerhalt am Ende recht deutlich verpasste, bäckt man in der kommenden Spielzeit kleinere Brötchen, der sofortige Wiederaufstieg wird nicht automatisch ausgerufen, man will sich vielmehr im gesicherten Mittelfeld bewegen. Erreichen möchte man dies durch eine stärkere körperliche Präsenz als im letzten Jahr. Ligaportal hat die Sommerpause genutzt und sich im Rahmen der regelmäßigen Berichterstattung über die Liga mit Peter Slosarek, dem Trainer der Mannersdorfer, über die Vorbereitung, Performance der Neuzugänge, Ziele und die neue Liga unterhalten.

Ligaportal: Herr Slosarek, wie würden Sie den bisherigen Verlauf der Vorbereitung aus Sicht des ASK Mannersdorf bewerten? Sind Sie zufrieden?

Peter Slosarek: Sagen wir mal so - es geht. Wir haben leider nicht immer alle Spieler zur Verfügung, da ein paar Urlaub haben. Die gesamte Mannschaft war so noch nie beisammen, das ist schon ein bisschen problematisch. Man muss aber auch sagen, dass es beim Training, beziehungsweise mit jenen, die anwesend sind, passt, da gibt es gar nichts. Ich habe nur, wie gesagt, nicht immer alle zur Verfügung.

Ligaportal: An dieser Stelle eine Anschlussfrage: Wie waren die Vorbereitungsspiele?

Peter Slosarek: Dafür, dass wir einige Neue haben, war das auch in Ordnung. Klar gibt es einiges zu verbessern, im Großen und Ganzen kann man aber nicht unzufrieden sein.

Ligaportal: Sie haben die Neuen bereits angesprochen, es hat ja doch den einen oder anderen Transfer gegeben. Können sie euch weiterhelfen?

Peter Slosarek: Ja, sie sind sicherlich Bestandteil der Mannschaft.

Ligaportal: Welche Schwerpunkte werden nun im Training gesetzt, wo muss man sich etwa im Vergleich zur Vorsaison steigern?

Peter Slosarek: Was uns im Vorjahr teilweise gefehlt hat, war sicherlich die Körperlichkeit, also dass wir mehr dagegenhalten. Wir müssen eine körperliche Präsenz an den Tag legen.

Ligaportal: Welche Ziele fasst man unmittelbar nach dem Abstieg aus der 1. Landesliga eine Liga weiter unten ins Auge?

Peter Slosarek: Mein Ziel ist ein Platz im gesicherten Mittelfeld.

Ligaportal: Wie stark schätzen Sie die neue Liga generell ein, was erwartet den ASK Mannersdorf hier?

Peter Slosarek: Das kann ich natürlich erst nach dem ersten Spiel beurteilen, aber ich glaube an sich, dass uns schon eine starke Liga erwartet. Wir haben letzte Saison etwa auch einige Vorbereitungsspiele gegen Mannschaften aus der Liga absolviert, die waren alle nicht schlecht, von daher ist schon eine starke Liga zu erwarten.

Ligaportal: Wir danken für das Gespräch!

