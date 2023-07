SV Langenlebarn: "Viele Spieler haben einen riesigen Schritt nach vorne gemacht"

Details Dienstag, 25. Juli 2023 09:55

Der SV Langenlebarn hat in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 der 2. Landesliga Ost als Aufsteiger eine wirklich solide, tadellose Runde gespielt und am Ende mit 32 Punkten aus 26 Spielen den beachtlichen achten Platz belegt. Das zweite Jahr ist bekanntlich jedoch das schwierigste, wenngleich es der Mannschaft, die großteils die selbe sein wird, zuzutrauen ist, dass sie den nächsten Schritt macht. Ligaportal konnte ausführlich mit Matej Mitrovic, seines Zeichens Trainer des SV Langenlebarn, sprechen.

Ligaportal: Herr Mitrovic, wie zufrieden stellt Sie der bisherige Verlauf der Vorbereitung?

Matej Mitrovic: Formulieren wir es so – es läuft nach Plan. Ideal ist es aufgrund der Urlaubszeit natürlich nicht, das ist aber jeden Sommer im Nicht-Profi-Bereich so. Die Spieler haben schließlich Familie, Freundinnen, Frauen. Es wird aber mehr oder weniger jeden Tag besser und besser.

Ligaportal: Wie bewerten Sie die Neuzugänge, helfen sie euch weiter?

Matej Mitrovic: Ich denke, wir haben die Transferzeit sehr gut absolviert. Elvis Osmani, der von Stockerau kam, ist einer der besten Spieler der Liga und war mein Wunschspieler, genau wie auch Uros Smolovic. Letzterer hat ein Jahr nicht gespielt und wird sicher eine gewisse Zeit brauchen, ich bin aber davon überzeugt, dass er eine richtige Verstärkung für uns wird, Osmani sowieso. Ich glaube, dass wir den Abgang von Müllner mit den beiden Akteuren sehr gut kompensieren konnten.

Ligaportal: Welche Schwerpunkte setzen Sie derzeit in der Trainingsgestaltung?

Matej Mitrovic: Es war schon in der Vorsaison immer Thema, dass wir einfach einen Spielstil einführen wollen, den wir in der Gebietsliga hatten, nämlich immer den Ball haben zu wollen, Kontrolle zu haben und viele Sache spielerisch zu lösen. Das war im ersten Jahr in der 2. Landesliga natürlich nicht so einfach als Aufsteiger. Es ist aber so, dass viele Spieler einen riesigen Schritt nach vorne gemacht haben. Natürlich wird es immer Teams geben, die einen Schritt zu groß sind für uns, was Geld und Kader betrifft, aber wir wollen einfach Fußball spielen.

Ligaportal: Lassen Sie uns noch kurz auf die Ziele zu sprechen kommen. Was haben Sie sich für die zweite Saison in der 2. Landesliga vorgenommen?

Matej Mitrovic: Unser Ziel, was die Ergebnisse betrifft, ist ganz einfach, dass wir nicht schlechter als letztes Jahr sind und uns spielerisch ein wenig weiterentwickeln, wie schon vorhin erwähnt.

Ligaportal: Wie erwarten Sie die Liga heuer generell?

Matej Mitrovic: Mit den Amateurmannschaften ist das immer so eine Frage, aber letztes Jahr war die Liga von der Qualität her sehr, sehr gut. Klosterneuburg ist nicht mehr da, dafür Ebreichsdorf, ich glaube, dass sie die Topfavoriten auf den Meistertitel sind, zumal ihr Kader einfach überragend ist. Ich glaube, dass die Liga sehr, sehr gut ist.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei