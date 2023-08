SV Stockerau sieht nach Traum-Auftakt noch Luft nach oben

Details Montag, 14. August 2023 13:54

Der SV Stockerau hat mit einem glatten 4:0-Erfolg gegen den ASK Bad Vöslau einen richtig starken Auftakt in die neue Spielzeit der 2. Landesliga Ost verzeichnen können. Nachdem man gegen einen tief stehenden Gegner beim Stand von 1:0 noch viele Chancen vergeben hatte, glückte am Ende doch die Vorentscheidung. Wohin kann die Reise der Stockerauer nun gehen? Wie ordnet man den Auftakt ein? Ligaportal hat sich mit dem sportlichen Leiter des Vereins, Stefan Jaschke, ausführlich unterhalten.

Ligaportal: Herr Jaschke, wie ist der klare Erfolg am Wochenende zustande gekommen, was hat besonders gut funktioniert?

Stefan Jaschke: Wir hatten einen guten Start, haben nach ein paar Minuten schon mit 1:0 geführt. Das war mal sehr wichtig, wir hatten danach auch noch die eine oder andere hundertprozentige Torchance, hätten in der ersten Hälfte schon früher führen können. Der Gegner ist über 90 Minuten nur in der eigenen Hälfte gestanden, hat extrem wenig für das Spiel nach vorne gemacht, stattdessen versucht, am eigenen Sechzehner die Räume eng zu machen. Daher hat es so lange gedauert, bis wir das 2:0 gemacht haben. Damit mussten sie zumindest ein bisschen die Räume öffnen, das haben wir dann relativ rasch ausgenutzt.

Ligaportal: Was ist betreffend der Neuzugänge festzuhalten?

Stefan Jaschke: Sie haben sich im Grunde im Laufe der Vorbereitung hervorragend eingefügt, ich denke, dass wir hier sehr viel richtig gemacht haben, sie sind mit einer super Qualität und einem tollen Charakter ausgestattet, wollen Gas geben, sich weiter verbessern und topfit sein. All das wird bei uns großgeschrieben, deswegen passt das super. Wir selektieren natürlich im Vorfeld, welche Spieler wir holen, um diese zu bekommen muss man andererseits auch Argumente liefern, um den Zugriff zu diesen Spielern zu bekommen. Sie haben hier einen top funktionierenden Verein bzw. Umfeld, ein super Trainerteam und mit mir einen Sportdirektor, der über ein Netzwerk verfügt, um auch solche Spieler an Land zu ziehen. Ich denke, dass wir das sehr gut gemacht haben. Es ist bei allen noch Luft nach oben, wir haben zwar 4:0 gewonnen, wissen aber, dass noch nicht alles perfekt war, das ist sicherlich positiv für die Zukunft.

Ligaportal: Welche Rolle wird man damit in dieser Saison spielen können?

Stefan Jaschke: Nach ein paar Runden wird man mehr sehen. Wir haben schon den Anspruch, vorne dabei zu sein, nichtsdestotrotz wissen wir hinsichtlich der Stärke der Liga Bescheid, da gibt es schon einige Mannschaften, hier brauch ich nur Wolkersdorf oder Brunn hernehmen, die letzte Saison vor uns waren, auch gibt es mit Ebreichsdorf den Topfavoriten, der finanziell in anderen Sphären spielt, auch gibt es ganz gefährliche Außenseiter wie Vösendorf, die sehr gute Arbeit leisten. Auch wenn man, weil ich es gerade getan habe, auf die Aufstellung der Admira Panthers blickt, sieht man, dass die mit vier, fünf, sechs Profis in der Formation aufgeboten haben. Die Liga ist sehr stark, wir wollen vorne dabei sein, das ist unser Anspruch, wir wissen aber, dass es Vereine gibt, die Ähnliches vorhaben.

