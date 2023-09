Remis zwischen Obergänserndorf und Bisamberg

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

2. Landesliga Ost: Die TSU NeuMed Obergänserndorf und der 1. FC Bisamberg teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete vor rund 100 Zuschauern mit einem 1:1. Obergänserndorf erwies sich gegen Bisamberg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Das Spiel begann praktisch mit einer Führung der Gäste. Obergänserndorf geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Markus Knebel das schnelle 1:0 für den 1. FC Bisamberg erzielte. Ein gezielter Pass durch die Kette brachte Knebel in eine Eins-gegen-Eins-Situation mit dem Keeper und das ließ er sich nicht entgehen. Früher Rückschlag für Bisamberg! Bereits nach 21 Minuten schickte der Schiedsrichter Lukas Wallner (Torchancenverhinderung) zum Duschen. Doch erst kurz vor der Halbzeit konnten die Gastgeber die Überzahl auch in Zählbares umwandeln. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Mato Tadic zum Ausgleich für die TSU NeuMed Obergänserndorf.

Keine Tore nach der Pause

Das Spiel wurde schon in Halbzeit eins teilweise überhart geführt. Diese Gangart wurde auch in Halbzeit zwei weiter geführt. Tore gab es dafür keine mehr zu sehen. Der Schlusspfiff durch den Schiedsrichter setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Video-Highlights (von FussballTVNiederösterreich)

Die Aufstellungen

TSU NeuMed Obergänserndorf

Trainer: Michael Wagner Michael Wagner T G GR R RNr. Spieler Position 01 Michael Harrauer - 03 Michael Bachl (K) - 04 Sali Vinca - 06 Daniel Mitrovic - 07 Ilyas Isildar - 08 Samir Mujic - 10 Muhammed Ali Keskin - 11 Muhammed Okunakol - 19 Mato Tadic - 40 Muhammed Özturgut - 55 Ante Bacic - T G GR R RNr. Spieler Position 97 Daniel Stojcic Ersatz 02 Rafael Parzer Ersatz 09 Lukas Maurer Ersatz 14 Marco Krajinovic Ersatz 16 Alessandro Wagner Ersatz 22 Christoph Loichtl Ersatz.

1. FC Bisamberg

Bisamberg Trainer: Rene Hieblinger Rene Hieblinger T G GR R RNr. Spieler Position T Christoph Sauer - 08 Markus Burger - 10 Dominik Volf - 11 Markus Knebel - 14 Anton Berisha - 17 Alexander Holzer - 19 Martin Stehlik (K) - 21 Lukas Wallner - 22 Shoma Sato - 23 Benedikt Berger - 77 Anis Balti - T G GR R RNr. Spieler Position ET Maximilian Hörhager Ersatz 05 Niklas Dittrich Ersatz 09 Mikhail Kalini Ersatz 12 Leonhard Donner Ersatz 36 Vincent Hefelle Ersatz

Das Remis brachte Obergänserndorf in der Tabelle voran. Die Gastgeber liegen nun auf Rang zwölf. Die bisherige Saisonbilanz von Obergänserndorf bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach. In den letzten fünf Partien ließ die TSU NeuMed Obergänserndorf zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der 1. FC Bisamberg in der Tabelle auf Platz sieben. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. Bisamberg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt Obergänserndorf beim SV Donau Langenlebarn an, während der 1. FC Bisamberg zwei Tage zuvor den SV Sierndorf empfängt.

2. Landesliga Ost: TSU NeuMed Obergänserndorf – 1. FC Bisamberg, 1:1 (1:1)

44 Mato Tadic 1:1

8 Markus Knebel 0:1

