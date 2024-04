Der SV Stockerau schlägt den SV Sierndorf überzeugend und bleibt in der Rückrunde ungeschlagen

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 19:59

Der SV Stockerau gewinnt auswärts gegen den SV Sierndorf und bleibt somit in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Seitdem Andreas Ogris in der Winterpause den Trainerposten übernahm, konnte man fünf von sechs Spiele für sich entscheiden, in dem übrigen trennte man sich unentschieden. Mit einem Torverhältnis von 17 zu zwei hält man einen Liga-Spitzenwert. Wir haben Coach Andreas Ogris dazu befragt.

Ein taktischer Schazug

Der SV Stockerau setzte, entgegen vielen Erwartungen, nicht auf frühes Gegenpressing und viel Ballbesitz, sondern ließ die Gastgeber kommen. „Wir haben am Anfang Sierndorf das Spiel machen lassen, denn so konnten sie ihre schnellen Außenspieler nicht ins Spiel bringen. Dieser Schachzug ist voll aufgegangen.“ Dieses taktischen Details verrät uns der Coach der Mannschaft aus Stockerau. Der SV Sierndorf konnte also nicht sein übliches Spiel aufziehen, den Stockerau bot ihnen gar nicht die Gelegenheit zu kontern. In der 38. Minute, gingen die Gäste durch Cedric Dalmeida in Führung. Mit dem Zwischenstand von 1:0 aus Sicht der Gäste ging es dann in die Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Mario Konrad auf 2:0, ehe Thomas Jockel in der 87. Minute mit dem Tor zum 3:0 den Schlusspunkt setzte. „Die Taktik haben sie extrem gut umgesetzt, extrem kompakt, extrem konzentriert, und nach vorne immer wieder Nadelstiche.“ So lautet das Resümee von Andreas Ogris zur Leistung seiner Truppe.

Die beste Defensive der Liga

Wieder einmal überzeugte vor allem die herausragende Defensive dieser Stockerauer Mannschaft. Ein weiteres Spiel, welches man zu null gewinnt. Nicht nur das, man lässt auch nur sehr wenige Chancen auf Tore zu. Es ist also keineswegs Glück, dass dieses Team die beste Gegentor Statistik der ganzen Liga hat. „In der Offensive haben wir natürlich noch viel zu arbeiten, denn es ist erwiesenermaßen immer schwieriger, die Offensive zu gestalten als die Defensive.“ Des Weiteren verrät uns Andreas Ogris, dass man im Training verschiedenen offensiv Situationen herstellt, welche teilweise schon im Match eingebaut werden.

Kampf um die Tabellenspitze

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, dass der Abstand zur Spitze nicht allzu groß ist. Vier Punkte zu den Admira Panthers, welche allerdings morgen noch ein Spiel haben, ist definitiv ein Ziel in Schlagdistanz. Denn mit dieser Defensive hat man das Zeug, jeden Verein dieser Liga zu besiegen. Wie heißt es so schön: Die Offensive gewinnt Spiele, die Defensive gewinnt Meisterschaften.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.