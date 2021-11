Torchancen am laufenden Fließband bei Mistelbach – Eggendorf

Details Samstag, 30. Oktober 2021 11:13

Die neutralen Zuseher kommen in Runde 12 der 2. Landesliga Ost zwischen dem FC Mistelbach und dem ASK Eggendorf definitiv auf ihre Kosten. Die vergebenen Möglichkeiten auf beiden Seiten schreiben die Geschichte dieses Spiels. Letztendlich ist Eggendorf den Tick konsequenter und setzt sich in der Ferne knapp mit 2:0 durch. Bei Mistelbach hingegen wird die Verletztenliste wiederum länger.

Den Gästen aus Eggendorf gelingt beinahe der Blitzstart. Nach rund drei Minuten zittert erstmals das Gebälk der Mistelbacher. Nach dem Zuspiel von Yasin Adigüzel auf Rares Sergiu Chiorean knallt dieser das Leder an die Stange. Mistelbach kommt zunehmend besser ins Spiel und versucht aus einer stabilen Defensive heraus Nadelstiche zu setzen. Nach der starken Anfangsphase der Eggendorfer sind es Marcel Bauer und Tomas Tok, die aussichtsreiche Einschussmöglichkeiten ungenutzt lassen. Auch nach einem Gestocher im Sechzehnmeterraum bei einer Standardsituation kann Mistelbach die Kugel nicht im Tor unterbringen. Kurz vor der Halbzeitpause nutzt Rares Sergiu Chiorean dann ein Missverständnis zwischen Josef Hesek und Gerald Gschwindl aus, hat freie Bahn, spielt mit der Torstange einen Doppelpass und schiebt zur Führung für die Gäste ein.

Bei Mistelbach muss Kapitän Markus Marusa, der heute als Stürmer eingesetzt wird, verletzt raus und die Heimelf trifft der nächste Ausfall. Währenddessen lebt auch die zweite Spielhälfte von den vergebenen Chancen. Während Marcel Bauer etwa für Mistelbach alleine vor Goalie Semir Karalic scheitert, können auf der Gegenseite Rares Sergiu Chiorean, Murat Karaaslan und Yasin Adigüzel ebenfalls nicht den Zwei-Tore-Vorsprung herbeiführen. Somit bleibt es spannend bis zum Schluss und die Entscheidung fällt erst in den Schlussminuten, als Rares Sergiu Chiorean im Strafraum im Laufduell zu Boden gebracht wird. Der Stürmer übernimmt die Aufgabe vom Punkt selbst und bejubelt seinen zweiten Treffer des Tages.

Mistelbach – ASK Eggendorf 0:2 (0:1)

Torfolge: 0:1 (43. Rares Sergiu Chiorean), 0:2 (85. Rares Sergiu Chiorean)

Mistelbach: Stefan Dominkovics, Andreas Kleibl, Markus Marusa (K), Thomas Augustin, Tomas Tok, Josef Hesek, Marcel Bauer, Johannes Rapper, Lukas Bösmüller, Gerald Gschwindl, Lukas Stetter

Ersatzspieler: Marek Cervik, Georg Böhler, David Benedik, Kevin Burgstaller, Benjamin Haller, Stephan Geissler

Trainer: Alfred Rötzer

Eggendorf ASK: Semir Karalic - Richard Windisch, Predrag Ilic, Alois Friedrich (K), Tobias Sostek, Cesur Ayas, Attila Fürst - Yasin Adigüzel, Jan Heilmann, Manfred Rottensteiner - Rares Sergiu Chiorean

Ersatzspieler: Kevin Forcher, Jürgen Weber, Carlos Kruisz, Murat Karaaslan, Irfan Özkan

Trainer: Jürgen Weber

Die Auffälligsten: Rares Sergiu Chiorean (Eggendorf)

Alfred Rötzer (Mistelbach)

„Für mich wäre es ein gerechtes Unentschieden gewesen. Wir wollten den Gegner zu Fehlern zwingen und auf Konter lauern. Wir waren stark ersatzgeschwächt, die jungen Spieler haben sich allerdings sehr wacker geschlagen. Dass wir aus diesem Spiel nichts mitnehmen, passt in unsere aktuelle Situation hinein. Für die Ausfälle, die wir gehabt haben, hat die Leistung gepasst. Wir sind immer bodenständig geblieben und nehmen auch jetzt die Situation an.“

Jürgen Weber (Eggendorf)

„Es war eine ziemlich offene Partie. Schlussendlich haben wir verdient gewonnen und es hätten auf beiden Seiten deutlich mehr Tore fallen können. Nach einer guten Anfangsphase haben wir etwas den Faden verloren, umso wichtiger war der Führungstreffer kurz vor der Pause. Nach einer Stunde hätten wir den Sack zu machen müssen. Semir Karalic hat uns dann den Sieg festgehalten. Wir haben es verabsäumt, das Spiel früher zu entscheiden und machten uns das Leben selbst schwer.“

