Gloggnitz übernimmt nach Topspiel in Vösendorf die Tabellenführung

Es ist das Spitzenspiel schlechthin der 12. Runde in der 2. Landesliga Ost. Der ASV Vösendorf empfängt die SV Gloggnitz in einem vorentscheidenden Spiel in Sachen Herbstmeisterschaft. Nicht nur im Vorfeld bietet dieses Aufeinandertreffen ordentlich Spannung, auch die 90 Minuten auf dem Platz haben es in sich. Letztendlich gibt es mit Gloggnitz einen Sieger, der mit dem Ausrutscher der Stockerauer gleichzeitig vor dem letzten Spieltag in der Hinrunde den Platz an der Sonne ergattert.

In der ersten Spielhälfte ist in diesem Spitzenspiel direkt einiges los gewesen. Den Anfang macht der Gastgeber nach rund 12 Minuten. Nach einem Ballverlust der Gloggnitzer hebelt Vösendorf die komplette Abwehr mit nur einem Pass aus. Fabian Grund ist auf und davon und kann für die Führung sorgen. Danach drückt Gloggnitz gehörig und darf sich nach einer Flanke von Ömer Özbek und anschließendem Kopfball von Robin Maydl bereits über den Ausgleichstreffer freuen, das Schiedsrichtergespann erkennt allerdings eine hauchdünne Abseitsstellung des Goalgetters. Nach 23 Minuten ist dann alles regelkonform. Nach einem Grill-Eckball kann Vösendorf die Situation nicht bereinigen, sodass Mathias Gruber am Elfmeterpunkt zum Abschluss kommt und ausgleichen kann. Wenige Minuten später kombiniert sich Gloggnitz spielfreudig durch das Mittelfeld, Mathias Gruber wird steil geschickt und legt vor dem Tor uneigennützig für Ömer Özbek quer, der nur noch einschieben muss. Nach der Drangphase der Gäste gleicht Vösendorf jedoch noch vor der Pause die Verhältnisse wieder aus. Eine Freistoßflanke kann Philip Müller mit dem Kopf ins Tor verlängern und für den Pausenstand von 2:2 sorgen.

In den zweiten 45 Minuten kommt Vösendorf wiedererstarkt aus den Kabinen zurück. Auch wenn bei den Gästen beinahe jeder Angriffsversuch Gefahr birgt, hält die Heimelf deutlich besser als zu Beginn dagegen. Nach 68. Minuten erzielen die Gloggnitzer jedoch den erlösenden dritten Treffer. Wiederum führt ein Eckstoß zum Erfolg. Lukas Grill spielt den Eckball kurz ab, erhält im Anschluss wieder das Spielgerät und versenkt das Leder mit links im langen Eck. Vösendorf kommt in der Folge nicht mehr zu einer Ausgleichsmöglichkeit, sodass die Entscheidung schließlich in der Nachspielzeit fällt. Alexander Höller legt sich den Ball im Sechzehner vor und wird zu Fall gebracht. Lukas Grill schickt Kevin Pendl in die falsche Ecke und schießt Gloggnitz an die Tabellenspitze.

Vösendorf – Gloggnitz 2:4 (2:2)

Torfolge: 1:0 (12. Fabian Grund), 1:1 (23. Mathias Gruber), 1:2 (27. Ömer Özbek), 2:2 (34. Philip Müller), 2:3 (68. Lukas Grill), 2:4 (90+3 Lukas Grill)

Vösendorf: Kevin Pendl, Alexander Kielnhofer, Georg Nemetschek, Manuel Haidner, David Schnakl, Mathias Svoboda, Christoph Dober, Jason Sprinzer, Fabian Grund, Mario Kiraly (K), Philip Müller

Ersatzspieler: Oussama Khouaja, Dennis Sabani, Gerald Bauer, Valentin Holzer, Thomas Antony, Kujtim Mucaj

Trainer: MSc Christoph Knirsch

Gloggnitz: Stefan Bliem (K) - Levent Sengül, Kevin Szar, Kenneth Hofer - Moritz Leo Kneißl, Ömer Özbek, Mathias Gruber, Kadir Güzel, Stefan Ofner, Lukas Grill - Robin Maydl

Ersatzspieler: Marco Dissauer, Alexander Höller, Tobias Trippold, Lukas Gruber, Helmut Prenner, BEd, Marcel Etzelstorfer

Trainer: Thomas Leonhardsberger

Die Auffälligsten: Lukas Grill (Gloggnitz), Mathias Gruber (Gloggnitz)

Thomas Leonhardsberger (Gloggnitz)

„Es ist eine super Geschichte, ich bin wahnsinnig stolz auf meine Mannschaft. Sie hat sich vor allem mit diesem Sieg, aber auch nach den letzten Wochen, die Tabellenführung verdient. Nach 90 Minuten war der Sieg hochverdient, über 70 Minuten waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben es nach dem 3:2 routiniert fertiggespielt, hätten mit etwas Nachdruck das eine oder andere weitere Tor erzielen können. Wir geben jetzt noch eine Woche Vollgas und wollen uns im Bezirksderby gegen Breitenau den Herbstmeistertitel nicht mehr nehmen lassen.“

