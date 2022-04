Packendes Spitzenspiel zwischen Bisamberg und Gloggnitz

Details Samstag, 09. April 2022 00:32

Das Spitzenspiel der 16. Runde in der 2. Landesliga Ost brachte am Freitagabend keinen Sieger. Im taktisch geprägten Schlager Zweiter gegen Erster trennten sich der 1. FC Bisamberg und der SV Gloggnitz am Ende mit einem 0:0, welches vor allem für die Gäste noch ein sehr wertvolles Ergebnis sein kann. In der Tabelle steht Gloggnitz mit 34 Punkten weiter souverän an der Spitze, dahinter folgt Bisamberg mit 29 Zählern. Neuer Dritter ist Vösendorf nach einem 2:1-Erfolg in Brunn/Gebirge mit 28 Punkten.

Eggendorf hält nach einem 1:1-Remis daheim gegen Breitenau bei 27 Zählern, ebenso wie Korneuburg nach einem klaren 3:0-Heimerfolg gegen Obergänserndorf. Stockerau ist erst am Samstag in Bad Vöslau im Einsatz und hat zudem noch das Nachtragsspiel am Dienstag in Mistelbach offen: Bei zwei Siegen könnten die Stockerauer (aktuell 26 Punkte bei zwei Spielen weniger) in der Tabelle ganz wichtigen Boden gut machen.

"Rasenschach: Aber Kompliment an beide Mannschaften"

Aber zurück nach Bisamberg, wo rund 500 Zuschauer zum Schlager gekommen waren, dem am Ende nur die Tore fehlten. Gloggnitz-Trainer Thomas Leonhardsberger meinte nach dem Schlusspfiff im Gespräch mit Ligaportal: "Es war wirklich das erwartete Spitzenspiel. Rasenschach und von Taktik geprägt. Man hat deutlich gemerkt, dass beide Mannschaften ja nicht in Rückstand geraten wollten. Das Tempo war für die 2. Landesliga wirklich sehr gut. Ständig waren bei beiden Teams sieben bis acht Spieler in der Offensive mit dabei und bei Ballverlust haben dann schnell zehn Mann nach hinten gearbeitet."

"Über 90 Minuten gesehen hatten wir zwei gute Chancen und Bisamberg auch. So fair muss man sein. Man muss beiden Mannschaften ein Kompliment machen. Wir haben es Ihnen sehr schwer gemacht und sie haben es für uns genauso schwierig gestaltet", gab sich Leonhardsberger als echter Sportsmann. In der Tabelle sieht es für Gloggnitz auch durch die Punkteverluste der Gegner immer besser aus, aber beim Leader bleibt man voll fokussiert: "So lange wir unsere Spiele gewinnen, brauchen wir nicht auf die Konkurrenz schauen. Es ist noch ein sehr weiter Weg, aber natürlich wollen wir auch nach 26 Runden ganz oben stehen. Der Meistertitel und der Aufstieg sind unser klares Ziel."