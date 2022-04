Breitenau/Schwarzau überrascht mit Sieg gegen Wolkersdorf

Details Samstag, 02. April 2022 20:10

Die SVg Breitenau/Schwarzau hat ihren starken Start in die Frühjahrssaison der 2. Landesliga Ost am Samstagnachmittag mit einem 2:0-Heimsieg gegen den SC Wolkersdorf fortgesetzt. Eine Woche nach dem überraschenden 1:1-Remis beim Tabellenzweiten Bisamberg punktete Breitenau diesmal sogar voll und gab damit im Kampf um den Klassenerhalt das nächste kräftige Lebenszeichen. Durch die Samstag-Niederlage von Schlusslicht Leopoldsdorf/Marchfeld hat Breitenau/Schwarzau in der Tabelle nun schon sechs Zähler Vorsprung auf den Letzten.

Treffer von Bernhard Fucik (7.) und Marco Milivojevic (58.) ließen die Hausherren in der Steinfeld-Arena über einen vollen Erfolg jubeln. Für den neuen Breitenau-Trainer Reinhold Fucik, der nach der Herbstsaison Jochen Wöhrer ersetzt hatte, läuft es also weiter nach Wunsch. Die Führung durch den eigenen Sohn ist zudem natürlich auch für jeden Vater ein besonders schöner Moment.

"Die ersten Minuten war Wolkersdorf spielbestimmend und hatte auch eine Möglichkeit zur Führung, aber wir haben unseren ersten Angriff gleich perfekt genutzt. Nach einem Lochpass von Loris Pirollo war Bernhard zur Stelle und hat zum 1:0 getroffen", freute sich der stolze Papa im Gespräch mit Ligaportal. "Danach haben wir einige Sitzer gehabt und hätten zur Pause eigentlich mit 3:0 vorne liegen müssen. Nach dem Wechsel war es dann so, dass Wolkersdorf Druck machen wollte. Aber meine Mannschaft hat wirklich gut verteidigt und nur wenig zugelassen."

Das 2:0 nach einer knappen Stunde spielte den Gastgebern dann natürlich in die Karten: "Marco hat sehr effektvoll getroffen und uns neues Selbstvertrauen gegeben." Am Ende stand ein enorm wichtiger "Dreier" für die SVg. Auch angesichts der Personalsituation. "Vor dem Spiel wollte ich nicht darüber sprechen, aber uns sind gleich drei Leute der Standard-Verteidigung ausgefallen. Umso wichtiger ist, dass wir einen guten, breiten Kader haben und dabei alle Spieler integrieren konnten", zeigte sich Fucik glücklich.

"In der Kabine ist gesungen worden"

Bei Breitenau/Schwarzau läuft es unter dem Neo-Coach. Der erste Sieg seit 10. September 2021 (2:1 daheim gegen Korneuburg) gibt ebenso neue Hoffnung, wie eine unglaubliche Tatsache: Erst im 15 Saisonspiel gelang es erstmals in dieser Meisterschaft "zu Null" zu spielen. Tolle Fakten für Fucik und die Mannschaft: "Nach dem Spiel ist in der Kabine gesungen worden. Der erste Sieg nach so langer Zeit war ganz wichtig. Wir wollten so schnell wie möglich den Anschluss an das Mittelfeld der Tabelle schaffen und da sind wir im Frühjahr sehr gut unterwegs!"

Auch beim großen Ziel welches Klassenerhalt lautet. Die nächste Chance auf Punktezuwachs gibt es am Freitag, dem 8. April um 19:30 Uhr, mit dem Auswärtsspiel beim ASK Eggendorf.