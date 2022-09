Sieg gegen Katzelsdorf: Der SC Korneuburg bleibt verlustpunktfrei

Details Samstag, 10. September 2022 00:45

2. Landesliga Ost: Vor rund 200 Besuchern trafen sich der SC Korneuburg und der SC Katzelsdorf in der DIMMI-Arena. Der SC Katzelsdorf steckte gegen den SC Sparkasse Korneuburg eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Korneuburg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Schon kurz nach dem Anpfiff jubelten die Gäste. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christopher Drazan sein Team in der dritten Minute. In der 17. Minute hatte Korneuburg den Ausgleich durch Julian Küssler parat. Die Heimischen hatten in Halbzeit eins leichte Vorteile, doch bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Mit einem schnellen Doppelpack (78./83.) zum 3:1 schockte Manuel Tuczai Katzelsdorf und stellte auf 3:1 für den SC Korneuburg. Benjamin Sulimani stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:1 für den SC Sparkasse Korneuburg her (90.). Letzten Endes ging der SC Korneuburg im Duell mit dem SC Katzelsdorf als Sieger hervor.

Korneuburg marschiert vorne weg

Korneuburg ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 2. Landesliga Ost. Mit nur einem Gegentor stellt die Heimmannschaft die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, den SC Sparkasse Korneuburg zu stoppen. Von den fünf absolvierten Spielen hat der SC Korneuburg alle gewonnen.

Katzelsdorf findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Im Angriff des Gasts herrscht Flaute. Erst dreimal brachte der SC Katzelsdorf den Ball im gegnerischen Tor unter. In dieser Saison sammelte der SC Katzelsdorf bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Korneuburg zum ASK Bad Vöslau, zeitgleich empfängt Katzelsdorf den SC Brunn/Geb.

2. Landesliga Ost: SC Sparkasse Korneuburg – SC Katzelsdorf, 4:1 (1:1)

90 Benjamin Sulimani 4:1

83 Manuel Tuczai 3:1

78 Manuel Tuczai 2:1

17 Julian Kuessler 1:1

3 Christopher Drazan 0:1