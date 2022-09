Souveräner Erfolg des SC Brunn/Geb. bei Katzelsdorf

Details Sonntag, 18. September 2022 00:10

2. Landesliga Ost: Etwa 100 Besucher kamen zum Spiel der 6. Runde nach Katzelsdorf. Der SC Brunn/Geb. kam gegen den SC Katzelsdorf zu einem klaren 3:0-Erfolg. Der SC Brunn/Geb. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste fanden nach acht Minuten ihre erste Chance vor, doch die wurde nicht genutzt. Nach 17 Minuten wurden auch die Gastgeber zum ersten Mal gefährlich. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Katzelsdorf und Brunn/Geb. aber ohne Torerfolg in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (57., Elfmeter/62.) zum 2:0 schockte Patrick Baumeister den SC Katzelsdorf. Die Gäste blieben offensiv aktiv und erhöhten den Vorsprung weiter. Vor 100 Zuschauern markierte Florian Uhlig das 3:0 für den SC Brunn/Geb. (69.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der Gast gegen Katzelsdorf.

Brunn/Geb. weiter vorne mit dabei

Der SC Katzelsdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Die Ausbeute der Offensive ist beim Heimteam verbesserungswürdig, was man an den erst drei geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. In dieser Saison sammelte der SC Katzelsdorf bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Katzelsdorf taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Brunn/Geb. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Brunn/Geb. bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Brunn/Geb. vier Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Brunn/Geb. selten stoppen, vier Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Nächster Prüfstein für den SC Katzelsdorf ist der SV Stockerau (Freitag, 20:00 Uhr). Brunn/Geb. misst sich am selben Tag mit dem ASK Bad Vöslau (19:30 Uhr).

2. Landesliga Ost: SC Katzelsdorf – SC Brunn/Geb, 0:3 (0:0)

69 Florian Uhlig 0:3

62 Patrick Baumeister 0:2

57 Patrick Baumeister 0:1