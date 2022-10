SC Wolkersdorf holt Punkt beim SC Korneuburg

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 00:32

2. Landesliga Ost: Das Topspiel der 9. Runde fand vor rund 550 Zuschauern statt. Der SC Korneuburg ist nicht über ein 1:1-Unentschieden gegen den SC Wolkersdorf hinausgekommen. Wolkersdorf erwies sich gegen Korneuburg als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Die beiden Teams kamen zwar in Halbzeit eins zu guten Chancen, doch die Null hielt bei beiden Teams bis zur Pause. Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Auch Halbzeit zwei begann von beiden Teams eher vorsichtig. Keine Mannschaft wollte den ersten Fehler begehen. Michael Endlicher brach für den SC Sparkasse Korneuburg dann den Bann und markierte in der 60. Minute die Führung. Den Freudenjubel der Heimmannschaft machte der SC Gerin Druck Wolkersdorf zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (65.). Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich der SC Korneuburg und der SC Wolkersdorf die Punkte teilten.

Kein Sieger im Top-Duell

Mit 25 Zählern führt Korneuburg das Klassement der 2. Landesliga Ost souverän an. Wer den SC Sparkasse Korneuburg besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst drei Gegentreffer kassierte der SC Korneuburg. Korneuburg bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Sparkasse Korneuburg acht Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Korneuburg selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit 20 Punkten aus acht Partien ist Wolkersdorf noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem dritten Tabellenplatz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst vier Gegentreffer hinnehmen musste. Der SC Gerin Druck Wolkersdorf ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile sechs Siege und zwei Unentschieden zu Buche. Der SC Wolkersdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien elf Zähler.

Während Korneuburg am kommenden Freitag den SC Brunn/Geb. empfängt, bekommt es Wolkersdorf am selben Tag mit dem 1. FC Bisamberg zu tun.

2. Landesliga Ost: SC Sparkasse Korneuburg – SC Gerin Druck Wolkersdorf, 1:1 (0:0)

65 Daniel Schoepf 1:1

60 Michael Endlicher 1:0