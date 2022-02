SC Amaliendorf setzt auf seine acht Heimspiele

Details Donnerstag, 17. Februar 2022 07:09

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Ing. Edgar Eichler, Trainer beim SC Amaliendorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 2. Landesliga West nach vier Siegen, einem Remis und acht Niederlagen mit 13 Punkten auf Rang elf. In der Frühjahrssaison setzen die Waldviertler vor allem auf ihre günstige Auslosung. "Wir haben acht Heimspiele, die wollen wir für uns nutzen", skizziert Eichler den Schlüssel im Kampf um den angestrebten Klassenerhalt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Edgar Eichler: "In Anbetracht der Gesamtsituation bei uns im Herbst sind wir nicht ganz zufrieden. Aufgrund von Krankheiten und Verletzungen haben wir nicht ein Training mit dem kompletten Team absolvieren können. Das ist natürlich keine gute Ausgangslage für kontinuierliche Arbeit."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Eichler: "Grundsätzlich sehr gut. Alle ziehen an einem Strang."

"Wir wollten Spieler aus der Umgebung"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Eichler: "Zwei 'Wiener' sind wieder zurückgegangen, wir wollten Spieler aus der Umgebung. Mit Fabian Raffetzeder, der aus der Nähe kommt, ist uns dies gelungen. Er wird seine Chancen bekommen, weil er sehr talentiert und universell einsetzbar ist. Weiters haben wir einen tschechischen Angreifer geholt, da wir aber ohnehin zwei Legionäre haben ist das keine 'personelle Verstärkung'. Wir mussten jedoch reagieren, da einer noch nicht geimpft ist und derzeit nicht kommen darf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Eichler: "Hatten wir leider laufend. Verletzungen und Covid: Alle Probleme, die man nur haben kann. Jetzt passt das wieder soweit, derzeit sind 'nur' mehr zwei Spieler verletzt, darunter Istvan Varga."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Eichler: "In der Liga bleiben! Wir haben acht Heimspiele, die wollen wir für uns nutzen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Eichler: "Ich rechne nicht mit dem Abbruch der Frühjahrssaison. Das könnten die Regierung und die Verantwortlichen niemand mehr erklären."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Eichler: "Einer von den Top 3 (Anmerkung: Haitzendorf, Wieselburg und Ybbs). Genauer kann ich das nicht einordnen, da ich die Kaderveränderungen der Topteams nicht real einschätzen kann."