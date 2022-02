SC Rabenstein geht mit Rückenwind ins Frühjahr

Details Montag, 28. Februar 2022 08:24

Im Ligaportal-Interview ist dieses Mal Peter Pfeifer vom SC Rabenstein, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Andreas Gutlederer überwintert dabei in der 2. Landesliga West nach fünf Siegen, vier Remis und vier Niederlagen mit 19 Punkten auf Rang sechs. In der Übertrittszeit hat sich beim SCR auch durch Verletzungspech einiges getan, aber Pfeifer ist nach dem "Rückenwind" durch ein starkes Finish in der Herbstsaison zuversichtlich für das Frühjahr 2022: "Unser Coach sowie das Team leisten ausgezeichnete Arbeit und so werden wir es jedem Gegner so schwer wie möglich machen gegen uns zu punkten."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Peter Pfeifer: "Es war kein einfacher Herbst und wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber mit einer Miniserie von vier Siegen und zwei Remis in den letzten sechs Spielen der Saison können wir sehr zufrieden sein und mit diesem Rückenwind gehen wir zuversichtlich in die Frühjahrsmeisterschaft."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Pfeifer: "Die Stimmung im Verein und im Team ist sehr positiv. Der 'Winter' machte es uns heuer das erste Mal auch möglich nicht nur auf Kunstrasen, sondern auch auf unserem neuen Trainingsplatz so viel wie möglich auf Naturrasen zu trainieren."

Kapitän Veitinger muss nach Operation am Kreuzband passen

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Pfeifer: "Unser Stürmer vom Herbst, Marek Filkorn, musste uns aufgrund persönlicher und beruflicher Gründe wieder verlassen. Diese Position wurde bereits mit einem neuen Spieler, Jakub Vodilka, besetzt. Handlungsbedarf hatten wir in der Defensive, da uns hier für das Frühjahr Andreas Veitinger nicht zur Verfügung stehen wird. Unser Kapitän musste sich am Kreuzband operieren lassen und wird bis Sommer pausieren. Diese Position möchten wir mit Fabio Lapiere besetzen. Fabio wechselt von Krems zu uns nach Rabenstein und wird uns sicher im Mittelfeld und in der Defensive verstärken. Mit Valentin Gamsjäger aus Türnitz und Richard Borovic stoßen auch zwei junge Talente zu uns, welche uns sowohl in der Kampfmannschaft als auch in der U23 weiterhelfen werden."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Pfeifer: "Wir konnten vollzählig in die Saison starten, leider holte uns das Verletzungspech aber schnell wieder ein. Dabei hatten wir noch Glück, dass es meist nur leichtere Verletzungen waren. Mit Ausnahme unseres Kapitäns Andreas Veitinger, der sich im Herbst eine Kreuzbandverletzung zuzog. Zuversichtlich sind wir auch bei Michael Hasenzagl der nach einer Herzmuskelentzündung wieder langsam zu trainieren beginnt und je nach körperlicher Verfassung wieder ein paar Minuten Spielpraxis sammeln möchte."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Pfeifer: "Das oberste Ziel ist es, mit unserem Kader und unseren Spielern gesund und verletzungsfrei durch das Frühjahr zu kommen. Unser Coach sowie das Team leisten ausgezeichnete Arbeit und so werden wir es jedem Gegner so schwer wie möglich machen gegen uns zu punkten."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Pfeifer: "Auch wenn wir nicht wissen in welche Richtung sich die Politik wieder drehen wird, sehen wir positiv in die Zukunft und gehen stark davon aus das die Frühjahrssaison wie gewohnt stattfinden wird. Wir hoffen auch auf zahlreiche Fans, die uns sowohl bei den Heimspielen als auch bei den Auswärtsspielen unterstützen werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Pfeifer: "Die drei Mannschaften, die vorne stehen, werden sich den Titel ausmachen. Für Ybbs müsste alles zusammenlaufen damit sie noch eingreifen können, aber es wird sich wohl zwischen Wieselburg und Haitzendorf entscheiden. Möge die beste Mannschaft den Meistertitel holen."