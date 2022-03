ÖFB-Präsident auf Besuch in St. Pölten

Details Mittwoch, 16. März 2022 13:38

Hoher Besuch in Niederösterreich! Der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) und der Niederösterreichische Fußball-Verband (NÖFV) haben jeweils vertreten durch die beiden Präsidenten am Montag, 14. März, die ÖFB-Frauen-Akademie unter Begutachtung genommen. Für Neo-ÖFB-Boss Gerhard Milletich war es in seiner neuen Funktion der erste Besuch der Elite-Einrichtung für den weiblichen Nachwuchs. Der Frauen-Fußball ist ja ein besonderes Anliegen und ein Herzens-Projekt des engagierten NÖFV-Chefs Johann Gartner.

"Hausherr" Gartner führte - gemeinsam mit Peter Grechtshammer (Gesamtleiter ÖFB Frauen-Akademie), Isabel Hochstöger (Leiterin Mädchen- und Frauenfußball) und Martin Scherb (Gesamtleiter Talente-Förderung) – durch die Akademie, in der seit 2011 die Top-Talente der Mädchen-Altersgruppe zwischen 14 und 19 Jahre ausgebildet werden.

Wenn am 6. Juli (also in weniger als vier Monaten) die Frauen-EM 2022 in Old Trafford von Gastgeber England und Österreich eröffnet wird, steht auch die ÖFB Frauen-Akademie im Rampenlicht. Mehr als die Hälfte des aktuellen Kaders von ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann genoss die Ausbildung in St. Pölten. Darunter Größen wie Nicole Billa, Manuela Zinsberger oder Laura Wienroither.

NÖFV veranstaltet UEFA-C-Kurs für Frauen im Mai und Juni

Der NÖFV setzt indes weitere Akzente im Frauen-Fußball: Anknüpfend an den erfolgreichen ÖFB-D-Frauenkurs 2021 veranstaltet der NÖ-Fußball-Verband in Zusammenarbeit mit dem ASVÖ NÖ heuer vom 26. bis 29. Mai und vom 16. bis 19. Juni 2022 einen eigenen UEFA-C-Kurs (ehem. Jugendtrainer) ausschließlich für Frauen.

An Bord bei den Referentinnen sind unter anderen wieder Maria Wolf (Sportliche Leiterin Frauen-Nachwuchs Austria Wien und Testimonial im Projekt Frauenpower), Claudia Bauer (Cheftrainerin NÖFV-U14-Landesauswahl Mädchen) und Jennifer Goldnagl (ASVÖ NÖ Sportkoordinatorin).

Kursthemen sind u.a.: Trainingsorganisation, Belastungssteuerung in Theorie und Praxis, Fußballtaktik offensiv und defensiv mit vielen Praxisbeispielen, Pädagogik und Coaching sowie psychologisches Hintergrundwissen, Physiologisches Basiswissen sowie Spiel- und Trainingsanalyse. Anmeldefrist ist der 16. Mai 2022.

Ligaportal wünscht dem NÖFV und sämtlichen Kurs-Teilnehmerinnen alles Gute für die tolle Initiative!