SVg Purgstall: Kapitän kehrt nach langer Verletzungspause zurück

Details Freitag, 17. Februar 2023 11:47

Nach einem guten Herbst rangiert die SVg Purgstall in der 2. Landesliga West auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit der Performance im Herbst ist man grundsätzlich zufrieden, die Bewegungen am Transfermarkt blieben in der Folge überschaubar. Die ersten Tests verliefen durchaus vielversprechend, es spricht aktuell einiges dafür, dass der Verein auch im Frühjahr wieder eine konstante Performance auf den Rasen bringen kann. Ligaportal.at hat Hans Jürgen Moser, den Trainer der Sportvereinigung, zum Gespräch gebeten.

Ein oder anderer Punkt kann gefunden werden

Trotz eines Rangverlusts unmittelbar vor der Winterpause steht der SV Purgstall in der Hinrundentabelle ganz gut da. Die Mannschaft von Hans Jürgen Moser holte aus 13 Spielen sechs Siege und vier Remis und musste sich nur dreimal geschlagen geben. „Hätte uns vor der Saison jemand gesagt, dass wir 22 Punkte machen würden, wären wir wahrscheinlich zufrieden damit gewesen“, sagt der Trainer. „Es waren aber doch ein, zwei Spiele dabei, wo wir ebenbürtig, wenn nicht besser waren und die Punkte nicht eingefahren haben. Damit haben wir drei, vier Punkte weniger als es der Leistung entsprochen hätte.“

Das Geschehen am Winter-Transfermarkt blieb in Purgstall zumindest zahlenmäßig überschaubar. David Pitzl verließ den Verein Richtung Steiermark, er schloss sich dort dem Regionalligsten SC Kalsdorf an, Elias Kaufmann zog es nach St. Peter. Dafür kam Özcan Dinc – ein Offensivspieler, der am Flügel sowie im Sturm einsetzbar ist - aus Spratzern. „Er ist ein junger Spieler aus der Umgebung, der ganz gut in unser sportliches Konzept passt“, so Moser auf Nachfrage. Ebenfalls neu im Verein ist ein weiterer interessanter Spieler, Stefan Sailer aus Ybbs.

Purgstall für das Frühjahr gut aufgestellt

Die Mannschaft steht seit Ende Jänner in der Vorbereitung, absolviert diese mittlerweile wenn möglich auf dem eigenen Platz. „Wir schauen, dass wir unsere körperliche Fitness mit Übungen mit dem Ball und Spielformen trainieren“, verrät der Coach. Gegen OÖ-Ligist FC Wels gab es im Test eine Niederlage, Moser spricht in diesem Zusammenhang jedoch von einem guten Test, einer guten Standortbestimmung. Mit vielen Ausfällen spielte man zudem zuletzt gegen die Amateure von SKU Amstetten 2:2.

Positiv streicht Moser zudem hervor, dass der etatmäßige Kapitän Roman Zeller nach langwieriger Verletzung wieder zur Verfügung steht. „Nun wollen wir schauen, dass alle so gesund wie möglich durch die Vorbereitung kommen, damit wir Ende März gut gerüstet in die Meisterschaft starten können.“

Die Ziele für das Frühjahr lauten wir folgt: „Wir wollen die Mannschaft weiterentwickeln. Wir haben doch noch sehr viele junge Spieler, hier gilt es, gemeinsam den nächsten Schritt zu gehen. Wichtig wird auch sein, dass unsere Routiniers verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen, damit wir das Grundgerüst stabilisieren können. Tabellarisch haben wir uns kein Ziel gesetzt, wir wollen einfach wieder konkurrenzfähig sein.“

