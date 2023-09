Unterhaltsames Unentschieden zwischen Spratzern und Rabenstein

Details Samstag, 09. September 2023 00:01

2. Landesliga West: Vor rund 200 Besuchern trafen am Freitagabend der ASV Spratzern und der SC Rabenstein aufeinander. Der ASV Ofenbinder Spratzern und der SC Rabenstein lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:3 endete. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

In der ersten Halbzeit hatten die Gäste aus Rabenstein ein wenig mehr vom Spiel und drängten auf das Tor der Gastgeber. Tor wollte ihnen allerdings, wie auch dem Gegner, keines gelingen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Torreiche Schlussphase

Für den Führungstreffer des ASV Spratzern zeichnete Vait Ismaili verantwortlich (53.). Es brach gerade die Schlussviertelstunde ein, als es zum Torregen kam. Tobias Habertheuer beförderte das Leder zum 1:1 von Rabenstein in die Maschen (72.). Dass der Gast in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Florian Rusch, der in der 73. Minute zur Stelle war und die Gäste erneut in Front brachte. Wieder nur fünf Minuten später dachten bereits alle das Spiel sei entschieden. Radoslav Arvensis erhöhte für den SC Rabenstein auf 3:1 (78.). Doch die Heimelf wollte die drohende Niederlage nicht akzeptieren. Florian Benesch verkürzte für Spratzern später in der 86. Minute auf 2:3. Als einige Zuschauer bereits Rabenstein als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Ismaili, der per Elfmeter zum Ausgleich traf (90.). Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als der Referee die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Beim ASV Ofenbinder Spratzern präsentierte sich die Abwehr angesichts zwölf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (9). Für die Gastgeber gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Remis brachte den ASV Spratzern in der Tabelle voran. Spratzern liegt nun auf Rang sechs. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der ASV Ofenbinder Spratzern derzeit auf dem Konto.

Mit elf Punkten aus fünf Partien ist der SC Rabenstein noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Rabenstein bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Rabenstein drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft der ASV Spratzern auf den SC Rathauskeller Melk, Rabenstein spielt tags darauf gegen den ASK Bau Pöchhacker Ybbs.

2. Landesliga West: ASV Ofenbinder Spratzern – SC Rabenstein, 3:3 (0:0)

90 Vait Ismaili 3:3

86 Florian Benesch 2:3

78 Radoslav Arvensis 1:3

73 Florian Rusch 1:2

72 Tobias Habertheuer 1:1

53 Vait Ismaili 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.