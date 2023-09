Punkteteilung zwischen Purgstall und Lilienfeld

Details Samstag, 09. September 2023 00:02

2. Landesliga West: Über 150 Zschauer kamen zum Spiel der 5. Runde zwischen der SVg Purgstall und dem SC Lilienfeld. Am Freitag kam der SC PREFA Lilienfeld bei der SVg ATP Purgstall nicht über ein 2:2 hinaus. SVg Purgstall erwies sich gegen den SC Lilienfeld als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Schon In Minute zwei fand Lilienfelds patrick Schroffenauer die erste Chance im Spiel vor. Doch auch die Gastgeber wirden nach vier Minuten erstmals gefährlich, doch ein Kopfball nach einem Freistoß verfehlte nur knapp sein Ziel. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Patrick Schroffenauer sein Team in der 16. Minute. Nach einem Ballgewinn am eigenen Sechzehner, konterten die Gäste schnell und Schöffenauer überhob den heraus geeilten Keeper Lukas Fallmann zum 0:1. Nur eine Minute später reklamierten die Heimsichen Elfmeter, nachdem Torhüter und Stürmer aneinander prallten. Doch der Schiedsrichter entschied auf Eckball. Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall markierte in Minute 32 den Ausgleich. Ein Freistoß von Alexander Obermayr wurde von Torhüter Marco Moser noch pariert, doch gegen den Nachschuss von Özkan Dinc war er machtlos. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Punkt statt Pleite: Murisan erzielt späten Ausgleich

Auch im zweiten Durchgang fanden die Gäste die erste Chance vor (47.). Nach einer knappen Stunde wieder Elfmeter-Alarm! Doch wieder gab es keinen Pfiff für die Heimischen. Dass die SVg ATP Purgstall in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Benedikt Schiefer, der in der 75. Minute zur Stelle war. Nach einem Fernschuss von Alexander Obermayr konnte Keeper Moser erneut nur klatschen lassen und Schiefer staubte zur Führung ab. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Jovan Murisan mit seinem Treffer aus der 86. Minute verantwortlich. Nach einer flachen Hereingabe spritzte Murisan in den Ball und überwand Torhüter Fallmann zum 2:2. Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Ryan Nzogang von Lilienfeld noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (91.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SVg Purgstall und der SC PREFA Lilienfeld mit einem Unentschieden.

Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Die Hintermannschaft der Heimmannschaft steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits zehn Gegentore kassierte die SVg ATP Purgstall im Laufe der bisherigen Saison. Die bisherige Saisonbilanz von SVg Purgstall bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Mit 13 Punkten aus fünf Partien ist der SC Lilienfeld noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem ersten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe des Gasts lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die zwölf geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Lilienfeld bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC PREFA Lilienfeld vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC Lilienfeld selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Die SVg ATP Purgstall hat bisher alle vier Punkte zuhause geholt.

Als Nächstes steht für SVg Purgstall eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen den SC Gmünd. Lilienfeld empfängt parallel den USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten.

2. Landesliga West: Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall – SC PREFA Lilienfeld, 2:2 (1:1)

86 Jovan Murisan 2:2

75 Benedikt Schiefer 2:1

32 Oezkan Dinc 1:1

16 Patrick Schroffenauer 0:1

