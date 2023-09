Herzogenburg bekommt Heimstärke des SV Absdorf zu spüren

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

2. Landesliga West: Nach der Auswärtspartie gegen den SV Absdorf stand der SC Herzogenburg mit leeren Händen da. Der SV Absdorf gewann vor fast 190 Besuchern mit 2:0. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Absdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Die erste Chance hatten die Gastgeber schon nach drei Minuten, als ein Fernschuss beinahe im leeren Tor landete. Nach elf Minuten landete eine flache Hereingabe beinahe im Tor der Gäste, verfehlte allerdings Freund, Feind und das Tor. Erst nach 30 Minuten kamen die Gäste zu einer dicken Möglichkeit, konnten aber den Abwehrfehler der Absdorfer nicht nutzen und Keeper Stefan Stippl rettete die Heimischen vor einem Rückstand. Kurz vor der Pause brachte ein Stoppfehler von Stippl die Gäste in eine Zwei-gegen-Eins-Situation, doch diese konnten durch ein schlampiges Abspiel kein Kapital daraus schlagen (45.). Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Zwei Schwarz-Freistöße bringen drei Punkte

In der 47. Minute ging es schließlich bergab für Herzogenburg, als man in Person von Nikica Zivkovic einen Platzverweis kassierte und folglich in Unterzahl agierte. Moritz Schwarz brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 50. und 89. Minute vollstreckte. Beim 1:0 lag der Ball zentral etwa 17 Meter vor dem Tor. Schwarz schlenzte den Ball gekonnt über die Mauer zur Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV Absdorf zum 1:0 Nummer 10 Schwarz , Traumfreistoß von der 16er Kante über die Mauer ins Eck. Hein_99, Ticker-Reporter

In Minute 70 griff Herzogenburgs Keeper Christoph Streicher daneben und verursachte damit beinahe das 2:0, doch im Nachsetzen konnte er seinen Fehler wieder ausbessern. Nach einem Distanzschuss musste Streicher in Minute 88 in höchster Not abwehren. Die Gastgeber setzten nach und holten auf der linken Seite einen weiteren Freistoß heraus. Schwarz trat erneut an und zirkelte das Spielgerät zum zweiten Mal ins Netz und sorgte damit für den Endstand. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Absdorf den SC Herzogenburg 2:0.

Trotz des Sieges bleibt der SV Absdorf auf Platz sechs. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück der Heimmannschaft. Insgesamt erst viermal gelang es dem Gegner, den SV Absdorf zu überlisten. Nur einmal gab sich der SV Absdorf bisher geschlagen.

Der SC Herzogenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der SC Herzogenburg hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Im Sturm des SC Herzogenburg stimmt es ganz und gar nicht: Vier Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Herzogenburg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist der SC Herzogenburg weiter in Bedrängnis geraten. Gegen den SV Absdorf war am Ende kein Kraut gewachsen.

Als Nächstes steht für den SV Absdorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (11:00 Uhr) geht es gegen den SV Würmla. Der SC Herzogenburg tritt bereits einen Tag vorher gegen den SC PREFA Lilienfeld an.

2. Landesliga West: SV Absdorf – SC Herzogenburg, 2:0 (0:0)

89 Moritz Schwarz 2:0

50 Moritz Schwarz 1:0

