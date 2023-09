USC Seitenstetten verliert Spitzenspiel bei SC Lilienfeld

Details Samstag, 16. September 2023 00:02

2. Landesliga West: Der SC Lilienfeld und der USC Seitenstetten boten den 150 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

In Halbzeit eins hatten die Gastgeber etwas mehr vom Spiel und kamen durch Distanzschüsse zu zwei guten Möglichkeiten. Allerdings gelang beiden Teams kein Treffer. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Lilienfeld und Seitenstetten ohne Torerfolg in die Kabinen.

Torreiche Schlussphase

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Michael Dietl sein Team in der 46. Minute, nachdem sein Schuss noch entscheidend abgefälscht wurde. Karim Sallam nutzte die Chance per Elfmeter, schickte dabei den Keeper in die falsche Ecke und traf zum 1:1 zugunsten des SC PREFA Lilienfeld (70.). Nur fünf Minuten später hatten die Gastgeber das Spiel gedreht. Der USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten musste nach einem Eckball den Kopfball-Treffer von Laurent Gashi zum 2:1 hinnehmen (75.). Doch wieder nur zwei Minuten später jubelten die Gäste und fanden die passende Antwort. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Andreas Eder bereits wenig später besorgte (77.). Lukas Binder setzte sich zuvor auf der rechten Angriffsseite durch und spielte den Ball flach in den Rücken der Abwehr, wo Eder unbedrängt zum Abschluss kam und den Ball ins Netz schlenzte. Die Gäste brachten den Ball nur kurz aus der Gefahrenzone und Lilienfeld setzte nach. Eine starke Flanke fand den Kopf von Kosovar Basholli. Und Basholli war es, der in der 81. Minute das Spielgerät im Gehäuse des USC Seitenstetten unterbrachte. Letzten Endes holte der SC Lilienfeld gegen die Gäste drei Zähler.

Die Angriffsreihe von Lilienfeld lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 15 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der SC Lilienfeld bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Lilienfeld fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich der SC PREFA Lilienfeld selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Der USC Seitenstetten baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Der SC Lilienfeld ist mit 16 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Seitenst. hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Lilienfeld zum SC Herzogenburg, tags zuvor begrüßt der USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten den SC Gmünd vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 19:30 Uhr.

2. Landesliga West: SC PREFA Lilienfeld – USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten, 3:2 (0:0)

81 Kosovar Basholli 3:2

77 Andreas Eder 2:2

75 Laurent Gashi 2:1

70 Karim Sallam 1:1

46 Michael Dietl 0:1

