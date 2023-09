Spätes Remis für SVg ATP Purgstall beim SC Gmünd

Details Samstag, 16. September 2023 00:03

2. Landesliga West: Im Spiel des SC Gmünd gegen die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall gab es vor rund 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Die Gäste jubelten bereits nach fünf Minuten - doch zu früh. Der vermeintliche Führungstreffer wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stanislav Pacholik sein Team in der 19. Minute, der einen Konter abschließen konnte.

Ein schöner Konter über links wird von Pacholik vollendet. Schwingi, Ticker-Reporter

Wer glaubte, die SVg ATP Purgstall sei geschockt, irrte. Philipp Plank machte unmittelbar nach dem Rückschlag, aus kurzer Distanz, den Ausgleich perfekt (21.). In Minute 37 konnte sich Gmünds Torhüter Benedikt Kümmel bei einem gefährlichen Weitschuss der Gäste auszeichnen. Im Gegenzug fanden die Gmünder diesmal in Keeper Lukas Fallmann ihren Meister, der nach einem Stanglpass den Abschluss aus kürzester Distanz parierte. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert.

Obermayr trifft in Nachspielzeit

Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischten die Gäste. Alexander Obermayr brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von SVg Purgstall über die Linie (52.). Die Gäste bejubelten noch das letzte Erfolgserlebnis, als Julian Zimmel den Ball ideal in den Lauf gespielt bekam , Fallmann überwand und für den Ausgleich sorgte (56.). Kümmel konnte einen Freistoß der Gäste gerade noch parieren (83.). Fünf Minuten später ging der SC Gmünd durch den zweiten Treffer von Pacholik in Führung, nachdem man sich stark in den Strafraum kombinierte und Pacholik den Flachpass im Netz versenkte. Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Obermayr für die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall mit einem sehenswerten Freistoß aus rund 30 Metern zum 3:3 traf (91.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich der SC Gmünd und die SVg ATP Purgstall mit einem Unentschieden.

Was für ein Spiel! Spannung und Action auf und abseits des Feldes.Schwächster Mann im Spiel war der Schiri!!! Schwingi, Ticker-Reporter

Der SC Gmünd hat bisher alle acht Punkte zuhause geholt. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der Gastgeber liegt nun auf Platz acht. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Gmünd bei.

SVg Purgstall muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall holte auswärts bisher nur einen Zähler. Die SVg ATP Purgstall bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Die bisherige Saisonbilanz von SVg Purgstall bleibt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten schwach. Mit dem Gewinnen tut sich die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist der SC Gmünd zum USC Seitenstetten, gleichzeitig begrüßt die SVg ATP Purgstall den SK Eggenburg auf heimischer Anlage.

2. Landesliga West: SC Gmünd – Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, 3:3 (1:1)

91 Alexander Obermayr 3:3

88 Stanislav Pacholik 3:2

56 Julian Zimmel 2:2

52 Alexander Obermayr 1:2

21 Philipp Plank 1:1

19 Stanislav Pacholik 1:0

