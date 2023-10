Unterhaltsames Unentschieden zwischen Wieselburg und Absdorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Etwa 240 Zuschauer kamen am Freitagabend in die ITT-Arena nach Wieselburg. Der SC Raika TTI Group Wieselburg ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Absdorf hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SV Absdorf vom Favoriten.

Schon in den ersten Minuten hatten die Gastgeber zwei Chancen auf die Führung. Zuerst scheiterte Dominik Latschbacher am Gäste-Keeper (5.)., dann verpasste Gabriel Hinterberger eine Hereingabe von Latschbacher nur knapp (7.). Kurz darauf trafen allerdings die Gäste zur Führung. Maximilian Lembacher brachte den SC Wieselburg per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der neunten und 34. Minute vollstreckte. Beim zweiten Treffer hatte er auch Hilfe von Keeper Dominik Gottsmann, der eine Flanke aus den Händen gleiten ließ und Lembacher nur noch abstauben musste.

Chancenkrimi für die Wieselburger nach Tormannabwehr und Lattenschuss gibts Elfmeter. Christian Rigler, Ticker-Reporter

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatten die Gastgeber eine Triple-Chance, doch zunächst war entweder ein Gegner oder das Aluminium im Weg. Beim vierten Versuch kam es zu einem Foul im Strafraum und es gab Elfmeter. Der Elfmetertreffer von Filip Faletar bedeutete nach 45+1 Minuten vor den 240 Zuschauern den Anschluss für Wieselburg. Zur Pause behielt der SV Absdorf die Nase knapp vorn.

Ausgleich kurz nach der Pause

In der 53. Minute brachte Gabriel Hinterberger den Ball im Netz des SV Absdorf unter.

Das ging den Absdorfer jetzt zu schnell: Talir ergattert im Mittelfeld die Kugel und serviert per Stangpass den Ball, Hinterberger braucht nur mehr das Leder über die Linie drücken. Ausgleich. Christian Rigler, Ticker-Reporter

Dann erhöhten die Gastgeber den Druck weiter, doch konnten keinen Treffer mehr erzielen. In Minute 72 vergab Marco Talir die größte Chance auf den Sieg, doch sein Abschluss kam zu zentral auf den Kasten der Gäste. Der Gast wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als dem SC Raika TTI Group Wieselburg die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SC Wieselburg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Die Offensivabteilung der Gastgeber funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 25-mal zu. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Wieselburg momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich der SC Raika TTI Group Wieselburg weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SV Absdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sieben. Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat der SV Absdorf derzeit auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der SV Absdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächster Prüfstein für den SC Wieselburg ist der SC PREFA Lilienfeld (Samstag, 15:00 Uhr). Der SV Absdorf misst sich am selben Tag mit dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs (14:00 Uhr).

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SV Absdorf, 2:2 (1:2)

53 Gabriel Hinterberger 2:2

46 Filip Faletar 1:2

34 Maximilian Lembacher 0:2

9 Maximilian Lembacher 0:1

