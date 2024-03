Der SC Melk überzeugt vor eigenem Publikum gegen Seitenstetten und bleibt in Schlagdistanz zur Tabellenführung

Spielberichte

Der SC Melk hat an diesem Samstag den USC Seitenstetten mit einem überzeugenden 3:1 besiegt. Dieser Heimsieg ermöglicht es den Gästen in Schlagdistanz zur Tabellenspitze zu bleiben und sich auf Tabellenrang drei vorzuarbeiten. Zu der Partie, der Leistung seiner Truppe, sowie zu dem weiteren Saisonverlauf haben wir Trainer Helmut Anderst befragt.

Eine hektische erste Halbzeit

Der Coach der Mannschaft fasst die Leistung kurz und bündig zusammen: „Eine gute und reife Leistung meiner Mannschaft.“ Von Beginn an waren die Hausherren die Spielbestimmende Mannschaft. Bereits in der fünften Minute erzielte Dusan Majkic das 1:0. Melk war darauf erpicht, schnell noch ein Tor nachzulegen. In der 16. Minute stellte Petr Kurtin auf 2:0. Doch auch die Gäste lieferten einen starken Kampf. In der 23. Minute begingen die Melker ein Foul im eigenen Sechzehner und der Unparteiische zeigte auf den Punkt. Andreas Eder trat an, und verwandelte den Strafstoß zum 2:1 Anschlusstreffer. Doch dies sollte nicht das letzte Tor dieser ereignisreichen Halbzeit gewesen sein. In der 35. Minute erzielte Petr Kurtin mit seinem zweiten Treffer der Partie das 3:1. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Halbzeit.

Eine ruhiger zweite Halbzeit

Die zweite Hälfte war ein starker Kontrast zur ersten Hälfte. Beide Teams hatten nicht mehr dieselbe Energie wie zuvor, deshalb ergaben sich auf beiden Seiten nur wenige Möglichkeiten. „Es haben sich beide Mannschaften neutralisiert und beide haben fast keine Torchancen mehr gehabt.“ Der Pausenstand war also auch das Endergebnis.

Perspektive im Meisterrennen

Mit der überraschenden Niederlage des ASK Ybbs gegen den SC Gmünd hat ein Konkurrent um die Meisterschaft heute wichtige drei Punkte liegen gelassen. Helmut Anderst beurteilt jenes Match wie folgt: „Ich glaube das war heute nur ein Ausrutscher.“ Der SC Melk hat sich nun bis auf vier Punkte an die Tabellenspitze heran gekämpft. Ob dies bei der Mannschaft Thema ist, beantwortete uns der Trainer: „Wir sind jetzt oben dabei und wollen oben bleiben. Wir denken jetzt von Spiel zu Spiel.“ Lilienfeld und auch Ybbs zeigte zu Beginn dieser Rückrunde gelegentlich Schwächen, sollten sich diese häufen möchte man natürlich da sein um dies zu bestrafen.

Die Besten: Benjamin Zuber (Verteidigung), Petr Kurtin (Sturm)

