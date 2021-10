Zweite Spielhälfte auf Messerschneide zwischen Ybbs und Purgstall

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 11:43

Die defensivstarke SVg Purgstall ist in der 2. Landesliga West beim ASK Ybbs zu Gast. Unglaublich aber wahr, die Purgstaller halten auch nach dieser achten Runde weiterhin nur bei beachtlichen zwei Gegentreffern. Ähnlich wie in den Wochen zuvor kommt neben der beeindruckenden Kompaktheit in der Hintermannschaft auch das Pech des Gegners im Abschluss dazu. Während Ybbs in der zweiten Halbzeit nur den Pfosten trifft, zittert auch die Querlatte der Ybbser selbst im ersten Durchgang.

Man würde meinen, das Aufeinandertreffen beginnt typisch für eine 0:0-Partie: Beide Teams starten verhalten und sind um die eigene Fehlervermeidung bemüht. Purgstall tritt wie gewohnt unfassbar solide in der Defensive auf, weshalb die erste Halbzeit noch kein großes Offensivfeuerwerk bereithält. Jedoch soll jenes spätestens im zweiten Durchgang so richtig entfachen. Die klaren Torchancen fehlen zu Beginn, nichtsdestotrotz treffen die Gäste aus spitzem Winkel die Oberkante der Latte. In einer taktisch geprägten ersten Spielhälfte bekommt Ybbs die eigenen Offensivaktionen nicht zu Ende gespielt, weshalb es mit einem torlosen Remis in die Kabinen geht.

Für die Heimelf beginnt der zweite Abschnitt äußerst vielversprechend. Die besten Einschussmöglichkeiten lassen Manuel Leitgeb, der beim Schuss aufs lange Eck ebenfalls nur am Aluminium scheitert, und Robert Kaminger aus. Letzterer sorgt wohl für die Szene des Spiels, denn er zwingt Purgstalls Rückhalt zu einem sensationellen Reflex. Aus kürzester Distanz kann Robert Kaminger einschieben, doch Lukas Fallmann braust heran, taucht ab und begräbt die Kugel mit einer Glanzparade unter sich. Das Spiel ist im zweiten Durchgang auf Messerschneide. Während bei den Ybbsern der letzte Querpass oft unerreicht bleibt, könnte die Offensivabteilung bei Purgstall rund um Rene Pitzl und Laurenz Lasselsberger ebenso für mindestens einen Treffer sorgen. Bis zum Schlusspfiff geht es rauf und runter, die Gäste fahren immer wieder giftige Konterangriffe, doch letztendlich werden die Punkte am Samstagnachmittag geteilt.

Ybbs – Purgstall 0:0 (0:0)

Torfolge: -

Ybbs: Stefan Mitmasser - Thomas Kaminger, Fabian Marcel Holzer, Robert Kaminger, Dominik Aigner (K), David Pudelko - Andrei-Florin Dronca, Matthias Wurm, Stefan Holzer, Marco Talir - Manuel Leitgeb

Ersatzspieler: David Pöchacker, Özgür Gürler, Stefan Sailer, Matteo Holzer, Arman Pendic, Bedirhan Aydin

Trainer: Christian Haabs

Purgstall: Lukas Fallmann, Elias Kaufmann, David Pitzl, Michael Mistelbauer, Rene Pitzl, Laurenz Lasselsberger, Roman Zeller (K), Kevin Obermayr, Richard Scharner, Alexander Obermayr, Benedikt Schiefer

Ersatzspieler: Harald Schrittwieser, Michael Eisenmann, Samuel Nagy Elbaky, Constantin Scharner, Marc Vorderbrunner, Florian Reiter

Trainer: Hans Jürgen Moser

Die Auffälligsten: Lukas Fallmann (Purgstall), Manuel Leitgeb (Ybbs)

Christian Haabs (Ybbs)

„In der zweiten Halbzeit war es ein tolles Spiel für die Zuseher - ein Fight von beiden Seiten. Jeder hätte das Momentum auf seiner Seite haben können. Wir haben die deutlicheren Torchancen gehabt, aber Purgstall hätte genauso jederzeit in Führung gehen können. Es war ein 0:0 der spannenderen Sorte. Purgstall spiet in der Defensive sehr konsequent. Es gab wohl bisher wenige Mannschaften mit so vielen Chancen gegen sie.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!