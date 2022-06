Haitzendorf lässt gegen Purgstall nichts anbrennen

Details Samstag, 04. Juni 2022 22:47

Der SV Haitzendorf hat sich am Samstagnachmittag in der 24. Runde der 2. Landesliga West mit einem klaren 3:0-Heimsieg gegen die Sportvereinigung Purgstall die Tabellenführung zurückgeholt. Da Verfolger Wieselburg bereits am Freitag ebenfalls einen 3:0-Erfolg daheim gegen Rohrendorf gefeiert hatte, sieht es an der Tabellenspitze vor den letzten zwei Runden nun so aus: Leader Haitzendorf liegt mit 60 Punkten weiter auf Platz eins, dahinter hält Verfolger Wieselburg bei 59 Zählern. Weiter trennt nur ein einziger Punkt die beiden Top-Teams der Liga.

Treffer von Lukas Jedlicka in der 9. Minute, von Florian Schuh (15. Minute) und Torjäger Daniel Randak (24.) machten bereits nach einer knappen halben Stunde alles klar für die Hausherren. Diese glatte Führung gab man vor rund 250 Zuschauern nie mehr aus der Hand und brachte den souveränen Erfolg locker über die Distanz.

HSV-Coach Parb: "Riesenkompliment an meine Mannschaft!"

Haitzendorf-Trainer Martin Parb zeigte sich nach der Partie natürlich überglücklich: "Ich denke es war ein absolut verdienter Sieg. Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Es geht mir nicht nur um das heutige Match. In dieser Saison haben wir schon so oft nachlaufen müssen, weil unser Kontrahent immer wieder vorgelegt hat. Ich kann vor jedem Einzelnen nur den Hut ziehen. Speziell was wir in der ersten Halbzeit geboten haben war Fußball vom Feinsten!"

"Es waren auch die richtigen Torabschlüsse dabei", freute sich der HSV-Coach. "In der zweiten Halbzeit haben wir es verabsäumt, noch das ein oder andere Tor nachzulegen. Trotzdem war es ein hochverdienter Sieg und mein Lob geht an die ganze Mannschaft." Zur Ausgangslage im Titelkampf sagte Parb: "Wenn wir aus den letzten zwei Spielen das Punktemaximum holen, dann ist Haitzendorf Meister. Wenn es nicht so sein sollte, wird man schauen, wie viele Punkte Wieselburg macht. Wir werden fokussiert bleiben und schauen jetzt auf die nächste Woche und das Derby in Rohrendorf."