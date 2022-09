ASK Ybbs siegt im Spitzenspiel gegen Gmünd

Details Sonntag, 11. September 2022 00:36

2. Landesliga West: Etwa 220 Zuschauer kamen in die Wüsterstrom-Arena nach Ybbs und wollten das Spiel der 5. Runde zwischen dem ASK Ybbs und dem SC Gmünd mitverfolgen. Der SC Gmünd ging mit 0:3 gegen den ASK Bau Pöchhacker Ybbs unter und büßte damit die Tabellenführung ein. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte der ASK Ybbs den maximalen Ertrag.

Im strömenden Regen der Anfangsphase kam der Gastgeber zur ersten Möglichkeit. Andrei Florin Dronca versuchte es per Freistoß aus großer Distanz, doch Gmünd-Keeper Peter Rosenmayer konnte den zu zentral ausgefallenen Abschluss entschärfen (27.). Als der Regen nachließ kamen auch die Gäste zur ihrer ersten Chance im Spiel. Martin Held wurde schön und direkt freigespielt, doch sein Abschluss wurde von Schlussmann Stefan Mitmasser entschärft. Den Nachschuss konnten die Gäste ebenfalls nicht nutzen (39.). Beim anschließenden Eckball kam Michael Dürnitzhofer völlig frei zum Kopfball, doch Mitmasser konnte erneut klären. Im ersten Durchgang hatten beide Teams ihre Möglichkeiten, Tore gab es allerdings nicht zu verzeichnen.

Leitgeb-Doppelpack zum Sieg

Die erste Chance nach Seitenwechsel hatten die Heimsichen. Nach einer Hereingabe von der linken Seite wurde kurz abgelegt, doch wieder warf sich ein Gegenspieler in den Schuss (48.). Manuel Leitgeb trug sich in der 58. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er nach einem geblockten Abschluss an den Ball kam und flach ins lange Eck einschieben konnte. In Minute 64 reklamierten die Gäste Elfmeter, doch der Unparteiische sah kein Vergehen. David Pudelko erhöhte für den ASK Bau Pöchhacker Ybbs nach einem Eckball auf 2:0 (67.). Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schalteten die Hausherren schnell um. Den ersten Abschluss konnte Keeper Rosenmayer noch parieren, der zweite Versuch blieb in der Abwehr hängen und im dritten Anlauf traf Manuel Leitgeb zu Entscheidung. Mit dem 3:0 sicherte Leitgeb dem Heimteam nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Zum Schluss feierte der ASK Ybbs einen dreifachen Punktgewinn gegen den SC Gmünd.

Der ASK Bau Pöchhacker Ybbs siegte und sprang auf die Pole Position. An der Abwehr des ASK Ybbs ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst fünf Gegentreffer musste der ASK Bau Pöchhacker Ybbs bislang hinnehmen. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des ASK Bau Pöchhacker Ybbs.

Am kommenden Samstag trifft der ASK Ybbs auf den UFC St. Peter/Au, der SC Gmünd spielt tags zuvor gegen den SC Herzogenburg.

2. Landesliga West: ASK Bau Pöchhacker Ybbs – SC Gmünd, 3:0 (0:0)

82 Manuel Leitgeb 3:0

67 David Pudelko 2:0

58 Manuel Leitgeb 1:0