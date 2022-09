Punkteteilung zwischen Purgstall und Wieselburg

Details Sonntag, 11. September 2022 00:58

2. Landesliga West: Mit 850 Zuschauern war das Fliederstadion in Purgstall sehr gut gefüllt. Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall und der SC Wieselburg trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Wieselburg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Gabriel Hinterberger traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Nach einem katastrophalen Rückpass kam Hinterberger völlig alleine vor dem Tor an den Ball und schob eiskalt zur Führung ein. In Minute zwölf schalteten die Gäste erneut schnell nach einem Ballgewinn im Mittelfeld um und Filip Faletar kam unbedrängt zum Abschluss, der allerdings keinen Erfolg brachte. Nur eine Minute später fanden die Gäste erneut den Weg durch die Abwehr. Im Zweikampf kam der Wieselburger Angreifer im Strafraum zu Fall, doch die Reklamationen halfen nichts - kein Elfmeter. Praktisch im Gegenzug kamen auch die Gastgeber zu einer Großchance. Benedikt Schiefer kratzte den Ball noch von der Linie und brachte die Flanke gefährlich in den Fünfmeterraum. Dort stand David Pitzl völlig frei und köpfte auf das kurze Eck, doch Torhüter Dominik Gottsmann verhinderte mit einer starken Parade den Ausgleich. Nach 36 Minuten wurde Lukas Wöran mit einem weiten Ball in Richtung gegnerisches Tor geschickt, doch der scheiterte wieder an Keeper Gottsmann. Die SVg ATP Purgstall brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SC Raika TTI Group Wieselburg hatte bis zur Pause Bestand.

Gerechte Punkteteilung

Kurz nach dem Wiederbeginn setzten sich die Hausherren im Mittelfeld durch. Der Ball kam zu David Pitzl, der von der linken Seite unbedrängt flanken konnte. Der hohe Ball an die zweite Stange fand Rene Pitzl, der aus kurzer Distanz zum 1:1 einköpfen konnte (56.). In Minute 78 vergab David Pitzl die Chance zur Führung und hämmerte den Ball von der rechten Seite knapp über das Gehäuse. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Das Heimteam und der SC Wieselburg spielten unentschieden.

Ein Punkt reichte der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun acht Punkten steht die SVg ATP Purgstall auf Platz fünf. Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von SVg Purgstall. Insgesamt erst viermal gelang es dem Gegner, die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall zu überlisten.

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von Wieselburg und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden der Gäste ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste.

Die SVg ATP Purgstall ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwei Siege und zwei Unentschieden. Drei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SC Raika TTI Group Wieselburg bei. Der SC Wieselburg ist seit drei Spielen unbezwungen.

SVg Purgstall stellt sich am Samstag (19:30 Uhr) beim USC Schweiggers vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Wieselburg den SC PREFA Lilienfeld.

2. Landesliga West: Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall – SC Raika TTI Group Wieselburg, 1:1 (0:1)

56 Rene Pitzl 1:1

6 Gabriel Hinterberger 0:1