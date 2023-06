Knappe Niederlage beim SC Wieselburg: Gmünd seit fünf Spielen ohne Sieg

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 00:01

2. Landesliga West: Etwa 200 Zuschauer wollten sich das Spiel der 25. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Raika TTI Group Wieselburg trug gegen den SC Gmünd einen knappen 1:0-Erfolg davon. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Wieselburg. Das Hinspiel hatte der SC Gmünd mit 1:0 gewonnen.

Den ersten Hochkaräter hatten die Gäste. Julian Zimmel kam im Fallen an der Strafraumline zum Schuß, doch Wieselburg-Keeper Gottsmann wehrte noch zur Seite ab (9.). Nach zwanzig Minuten hatten die Gastgeber erneut Glück. Nach einer Freistoß-Flanke lenkte Wieselburgs Torhüter einen Kopfball seines Verteidigers gerade noch am Tor vorbei. In Minute 30 fand der Ball, nach einer Hereingabe der Gastgeber, nur knapp den Weg ins Tor nicht - Gabriel Hinterberger setzte seinen Abschluss Zentimeter am Gehäuse vorbei.Kurz vor der Pause konnten die Gäste, nach einer Freistoß-Flanke, den Ball gerade noch vor der Linie klären (44.). Nach den ersten 45 Minuten ging es für Wieselburg und den SC Gmünd ohne Torerfolg in die Kabinen. Es war die 48. Minute, als Gabriel Hinterberger vor 200 Fans, nach einem Schuss abstaubte und einen Treffer für den SC Raika TTI Group Wieselburg sicherstellte. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 1:0 zugunsten des Heimteams.

Highlight-Video:

Knapper Heimerfolg lässt Hoffnung am Leben

Nach dem errungenen Dreier hat der SC Wieselburg Position zwei der 2. Landesliga West inne. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Wieselburg ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 24 Gegentore zugelassen hat. In den letzten fünf Partien rief der SC Raika TTI Group Wieselburg konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Der SC Gmünd befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle (Platz fünf). Vor fünf Spielen bejubelten die Gäste zuletzt einen Sieg.

Am nächsten Freitag reist der SC Wieselburg zum USC Schweiggers, zeitgleich empfängt der SC Gmünd den SC PREFA Lilienfeld.

2. Landesliga West: SC Raika TTI Group Wieselburg – SC Gmünd, 1:0 (0:0)

48 Gabriel Hinterberger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei