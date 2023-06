Eggenburgs Rolinec besiegt den SV Würmla

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:02

2. Landesliga West: Für Würmla gab es in der Partie gegen den SK Eggenburg, an deren Ende vor 150 Zuschauern eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Eggenburg die Nase vorn. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten des SV Würmla ausgegangen.

Die Gäste starteten zunächst besser ins Spiel. In der 13. Minute erzielte Patrick Denk das 1:0 für den Gast. Doch noch vor der Pause schlugen die Hausherren zurück und glichen aus. Dominik Rolinec nutzte die Chance für den SK Eggenburg und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die zweite Halbzeit stand im Zeichen eines Mannes. Rolinec brachte Würmla per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 55. und 87. Minute vollstreckte. Am Ende verbuchte der SK Eggenburg gegen den SV Würmla die maximale Punkteausbeute.

Rolinec lässt es richtig krachen

Eggenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und das Heimteam rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Der SK Eggenburg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und 14 Pleiten.

Durch diese Niederlage fällt Würmla in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Mit dem Gewinnen tut sich der SV Würmla weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Kommenden Freitag (19:30 Uhr) tritt der SK Eggenburg bei der Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall an, einen Tag später muss Würmla seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den FC Moser Medical Rohrendorf erledigen.

2. Landesliga West: SK Eggenburg – SV Würmla, 3:1 (1:1)

87 Dominik Rolinec 3:1

55 Dominik Rolinec 2:1

33 Dominik Rolinec 1:1

13 Patrick Denk 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei