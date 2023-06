Herzog rettet Schweiggers das Remis gegen Wieselburg

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:01

2. Landesliga West: Das Ergebnis im Saisonabschlussspiel zwischen dem USC Schweiggers und dem SC Raika TTI Group Wieselburg lautete vor 150 Besuchern 2:2. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg des SC Wieselburg, jedoch wurden diese nicht bestätigt. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten des Gasts geendet.

Der Mann der ersten Minuten hieß Gabriel Hinterberger. Schon nach vier Minuten hatte er zwei Chancen vorgefunden und in Minute zwölf traf er mit seinem dritten Abschluss nur die Querlatte. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Gabriel Hinterberger sein Team aber in der 16. Minute, als er einen Elfmeter zum 1:0 verwandeln konnte. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Wieselburg in die Kabine. Schweiggers Trainer Christoph Pomassl wurde nach 54 Minuten vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot (Kritik) vom Platz geschickt. Jakub Hric war es, der in der 53. Minute den Ball, ebenfalls vom Elfmeterpunkt aus, im Tor des SC Raika TTI Group Wieselburg unterbrachte. Tobias Saffertmüller erzielte für den SC Wieselburg in Minute 74 die 2:1-Führung. Als einige Zuschauer bereits Wieselburg als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Julian Herzog, der doch noch zum Ausgleich traf (85.). Für Filip Faletar (Rote Karte) vom SC Raika TTI Group Wieselburg war die Partie in der 88. Minute vorzeitig beendet. Am Ende sicherte sich Schweiggers mit diesem 2:2 einen Zähler.

Schweiggers verabschiedet sich mit Remis aus der 2. Landesliga West

Der USC Schweiggers konnte den Abstieg auch im letzten Spiel nicht mehr verhindern. Nach 26 Spielen stehen die Gastgeber auf Platz 13. Sowohl die Leistung der Hintermannschaft als auch die der Offensive ließen in dieser Saison zu wünschen übrig, sodass Schweiggers die Spielzeit mit einem mageren Torverhältnis von 21:50 abschließt. Zum Saisonabschluss weist der USC Schweiggers lediglich vier Siege vor, denen sechs Remis und 16 Niederlagen gegenüberstehen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Schweiggers alles andere als zufrieden sein. Vier Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Über weite Strecken der Saison zeigte der SC Wieselburg große Qualität. Für den Aufstieg reichte es allerdings nicht. Abwehr- und Angriffsspiel funktionierten bei Wieselburg in diesem Fußballjahr gleichermaßen gut. Am Ende blickt der SC Raika TTI Group Wieselburg auf ein starkes Torverhältnis von 63:26. Niederlagen hatten für den SC Wieselburg im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging Wieselburg punktlos vom Feld. 17-mal holte man die volle Zählerausbeute, viermal spielte der SC Raika TTI Group Wieselburg unentschieden. Der SC Wieselburg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

2. Landesliga West: USC Schweiggers – SC Raika TTI Group Wieselburg, 2:2 (0:1)

85 Julian Herzog 2:2

74 Tobias Saffertmueller 1:2

53 Jakub Hric 1:1

16 Gabriel Hinterberger 0:1

