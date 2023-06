St. Peter/Au feiert mit Heimsieg gegen Herzogenburg den Titel

Details Sonntag, 18. Juni 2023 00:01

2. Landesliga West: Mit 0:3 verlor der SC Herzogenburg am vergangenen Samstag das letzte Saisonspiel vor 700 Zuschauern deutlich gegen den UFC St. Peter/Au. Pflichtgemäß strich St. Peter/Au gegen den SC Herzogenburg drei Zähler ein. Nach dem Hinspiel hatte sich der UFC St. Peter/Au dank eines 3:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

In Minute zwei hatten die Gäste die erste Chance im Spiel, doch Tor gelang keines. Der Ligaprimus erwischte einen Blitzstart ins Spiel. In Minute fünf ertönte ein Elferpfiff für die Heimelf. Qerim Idrizaj traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Ein Konterangriff der Hausherren sorgte für den nächsten Treffer. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Stefan Stradner den Vorsprung der Gastgeber auf 2:0. Danach flachte das Spiel etwas ab. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Jan Gerg hatte in Minute 50 die große Chance den Deckel vorzeitig auf die Partie zu machen, doch er scheiterte. 58 Minuten waren gespielt, als Harun Uzun für die Gäste mit einem Kopfball am Pfosten scheiterten. Ein sehenswerter Treffer mit der Ferse brachte dann die Entscheidung. Mit dem 3:0 sicherte Stradner St. Peter/Au nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (68.). Letzten Endes schlug der UFC St. Peter/Au im 26. Saisonspiel Herzogenburg souverän mit 3:0 vor heimischer Kulisse.

St. Peter/Au feiert den Meistertitel!

Nach dem letzten Spiel der Saison kann St. Peter/Au die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der 2. Landesliga West feiern. Mit der Offensive des UFC St. Peter/Au musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 26 Spielen war St. Peter/Au mit 56 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich. Niederlagen hatten für den UFC St. Peter/Au im Saisonverlauf Seltenheitswert. Nur fünfmal ging St. Peter/Au punktlos vom Feld. 20-mal holte man die volle Zählerausbeute, einmal spielte der UFC St. Peter/Au unentschieden. Gegen St. Peter/Au fanden die Gegner lange kein Mittel mehr. Ganze acht Siege in Folge sammelte der UFC St. Peter/Au zum Saisonabschluss.

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht der SC Herzogenburg Platz zwölf und somit zumindest den Klassenerhalt. Die Anfälligkeit der eigenen Hintermannschaft zog sich beim Gast wie ein roter Faden durch die Saison. Sie endete mit insgesamt 55 Gegentreffern. Kein Wunder also, dass die Defensivprobleme auch beim letzten Auftritt schonungslos aufgedeckt wurden. Die Saisonbilanz des SC Herzogenburg kommt dürftig daher, wie sechs Siege, vier Remis und 16 Niederlagen nachhaltig belegen. Mit der Leistung der letzten Spiele vor dem Saisonende wird Herzogenburg alles andere als zufrieden sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

2. Landesliga West: UFC St. Peter/Au – SC Herzogenburg, 3:0 (2:0)

68 Stefan Stradner 3:0

12 Stefan Stradner 2:0

6 Qerim Idrizaj 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei