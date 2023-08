Der SC Melk schießt SVg ATP Purgstall ab

Details Samstag, 19. August 2023 00:06

2. Landesliga West: Am Freitagabend empfing der Aufsteiger SC Melk die Gäste der SVg ATP Purgstall vor etwa 230 Zuschauern. Die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall kam gegen den SC Rathauskeller Melk mit 0:5 unter die Räder.

Notbremse! Es waren erst wenige Minuten gespielt, da gab die SVg ATP Purgstall das Spiel durch den Platzverweis von Michael Mistelbauer aus der Hand (7.). Der SC Melk ging vor 230 Zuschauern in Führung. Petr Kurtin war es, der in der 19. Minute, nach herrlicher Kombination, zur Stelle war.

Verdiente Führung für die Löwen. Super herausgespielt, Nr16 Petr Kurtin schiebt ein. firefootball, Ticker-Reporter

nach 21 Minuten wurde ein vermeintlich zweiter Treffer der Hausherren wegen Abseits aberkannt. Zwei Minuten später gelang ein weiterer Treffer - doch wieder Abseits. In der 32. Minute erzielte Dusan Majkic, nach wiederholt guter Kombination, das 2:0 für den Gastgeber. In Minute 38 wurden auch die Gäste so richtig gefährlich, doch die Freistoß-Hereingabe segelte nur um Millimeter am Kopf des Purgstall-Angreifers vorbei. SVg Purgstall ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SC Rathauskeller Melk. Mit dem 3:0 durch Kurtin schien die Partie bereits in der 45+1. Minute mit dem SC Melk einen sicheren Sieger zu haben. Kurtin wurde ideal angespielt und blieb im Abschluss eiskalt.

Kurtin leitet klaren Heimsieg ein

Marco Hoppi vollendete zum vierten Tagestreffer in der 50. Spielminute. Die Gäste spielten dabei auf Abseits, doch diese Falle schnappte nicht zu und Hoppi konnte unbedrängt ins lange Eck einschieben. In Minute 51 traf Melks Dusan Majkic nur die Querlatte. Nach 55 Minuten musste Melks Keeper Sebastian Schaufler einen Abschluss der Gäste mit einer Parade entschärfen. Den Vorsprung des SC Rathauskeller Melk ließ Adam Laczko in der 68. Minute anwachsen. Stefan Prinz drang in den Strafraum ein, spielte auf Petr Kurtin und der wurde regelwidrig gelget - Elfmeter. Laczko verwandelt den Strafstoß souverän im rechten unteren Eck zum 5:0. Die Hausherren hatten danach noch weitere Chancen um das Resultat noch weiter auszubauen. Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SC Melk bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Melk überrollt Purgstall und gewinnt völlig verdient das erste Heimspiel in der 2.Landesliga West. Die Purgstaller nach dem frühen Ausschluss, der so früh sicherlich hart war aber völlig richtig über weite Teile des Spiels völlig abgemeldet. Gratulation an die Löwen! firefootball, Ticker-Reporter

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist der SC Rathauskeller Melk eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SC Melk im Mittelfeld der Tabelle.

Am Ende der vergangenen Saison hatte die Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall 39 Punkte inne und erreichte damit den fünften Rang.

Der SC Rathauskeller Melk tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten an. Einen Tag später empfängt die SVg ATP Purgstall den SC Raika TTI Group Wieselburg.

2. Landesliga West: SC Rathauskeller Melk – Sportvereinigung ATP Metallbau Purgstall, 5:0 (3:0)

68 Adam Laczko 5:0

50 Marco Hoppi 4:0

46 Petr Kurtin 3:0

32 Dusan Majkic 2:0

19 Petr Kurtin 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.