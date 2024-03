Prinzendorf macht es gegen Neuruppersdorf zweistellig

Spielberichte

Im unteren Tabellenteil zeigten sich deutliche Leistungsdifferenzen, als der SC Prinzendorf den USC Neuruppersdorf mit einem vernichtenden 13:0 vom Platz fegte. Prinzendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Neuruppersdorf einen klaren Erfolg. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 2:2 voneinander getrennt hatte.

In der elften Minute traf der SC Prinzendorf zum ersten Mal ins Schwarze. Admir Beganovic brachte den Ball zum 2:0 zugunsten der Gäste über die Linie (17.). Mit dem 3:0 für den SC Prinzendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (20.). Mit dem 4:0 durch Michal Kourilek schien die Partie bereits in der 27. Minute mit Prinzendorf einen sicheren Sieger zu haben. Kevin Mann legte in der 29. Minute zum 5:0 für den SC Prinzendorf nach. In der ersten Hälfte lieferte der USC Neuruppersdorf eine desaströse Leistung ab, sodass man auf einen erdrückenden Rückstand blickte, als der Schiedsrichter diese beendete.

Kantersieg im Kellerduell

Marco Weissenbeck überwand den gegnerischen Schlussmann zum 8:0 für Prinzendorf (47.). Semir Memic vollendete zum neunten Tagestreffer in der 56. Spielminute. Der SC Prinzendorf schraubte das Ergebnis in der 75. Minute mit dem 13:0 in die Höhe. Mit dem Schlusspfiff hatte Neuruppersdorf das Martyrium überstanden und war mit 0:13 geschlagen.

Mit 124 Gegentreffern hat der Tabellenletzte schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur neun Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 7,29 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Der USC Neuruppersdorf ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal zwei Punkte fuhr Neuruppersdorf bisher ein. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und der USC Neuruppersdorf hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Misere von Neuruppersdorf hält an. Insgesamt kassierte der USC Neuruppersdorf nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Prinzendorf findet sich kurz vor Saisonende in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben. Der SC Prinzendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Kommenden Samstag (13:45 Uhr) bekommt Neuruppersdorf Besuch von der SG Hüttendorf/Paasdorf. Prinzendorf hat nächste Woche den UFC Gnadendorf zu Gast.

Bezirksklasse Weinviertel: USC Neuruppersdorf – SC Prinzendorf, 0:13 (0:7)

75 Gerhard Winkelmueller 0:13

64 Patrick Kollarz 0:12

60 Hermann Weissenbeck 0:11

58 Patrick Kollarz 0:10

56 Semir Memic 0:9

47 Marco Weissenbeck 0:8

38 Admir Beganovic 0:7

30 Gerhard Winkelmueller 0:6

29 Kevin Mann 0:5

27 Michal Kourilek 0:4

20 Moritz Ungersboeck 0:3

17 Admir Beganovic 0:2

11 Moritz Ungersboeck 0:1

