Schletz setzt Erfolgsserie auch gegen Hüttendorf/P. fort

Details Sonntag, 28. April 2024 02:45

Bezirksklasse Weinviertel: Mit Schletz und der Hüttendorf/Paasdorf trafen sich am Samstag zwei Topteams vor rund 70 Zuschauern. Für die Gäste schien der USC Schletz aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Schletz wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel war mit 3:1 zugunsten von Hüttendorf/Paasdorf geendet.

20 Minuten waren gespielt, als Michael Jungbauer vor 70 Zuschauern per Elfmeter die Führung für den USC Schletz besorgte.

Elfmeter für USC Schletz zum 1:0. Tobii_65, Ticker-Reporter

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Morkus-Doppelpack bringt die Entscheidung

Für das 2:0 und 3:0 war Vaclav Morkus verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (54./64.). Michal Hladky schraubte das Ergebnis in der 73. Minute mit dem 4:0 für Schletz in die Höhe. Letztlich kam der USC Schletz gegen die SG Hüttendorf/Paasdorf zu einem verdienten 4:0-Sieg.

Kurz vor Saisonende steht Schletz mit 42 Punkten auf Platz drei. Offensiv konnte den Gastgebern in der Bezirksklasse Weinviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 95 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der USC Schletz in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Die Hüttendorf/Paasdorf befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Hüttendorf/Paasdorf die dritte Pleite am Stück.

Kommenden Sonntag (16:30 Uhr) tritt Schletz beim USC Neuruppersdorf an. Als Nächstes steht die SG Hüttendorf/Paasdorf dem UFC Gnadendorf gegenüber (Mittwoch, 15:00 Uhr).

Bezirksklasse Weinviertel: USC Schletz – SG Hüttendorf/Paasdorf, 4:0 (1:0)

73 Michal Hladky 4:0

64 Vaclav Morkus 3:0

54 Vaclav Morkus 2:0

20 Michael Jungbauer 1:0

