Doppelpack: Holcapek schießt Gnadendorf zum Sieg gegen Drösing

Details Montag, 06. Juni 2022 01:06

Bezirksklasse Weinviertel: Das Auswärtsspiel des Drösinger Sportclub endete erfolglos. Gegen den UFC Gnadendorf gab es nichts zu holen. Die Gastgeber gewannen die Partie vor rund 40 Fußballfans mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Gnadendorf die Nase vorn. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Drösinger SC gegen den UFC Gnadendorf mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Jakob Mayer brach für Gnadendorf den Bann und markierte in der 64. Minute die Führung. Filip Holcapek erhöhte für den UFC Gnadendorf nur zwei Minuten später auf 2:0 (66.). Stefan Gass war zur Stelle und markierte kurz vor Schluss das 1:2 von Drösing (87.). In der Nachspielzeit besserte Holcapek seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für Gnadendorf erzielte. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:1 letztlich abpfiff, hatte der UFC Gnadendorf die drei Zähler unter Dach und Fach.

Statt Platz sieben nur Platz neun für Drösing

Gnadendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve des UFC Gnadendorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang elf, mittlerweile hat man Platz sieben der Rückrundentabelle inne. Im Tableau hatte der Sieg von Gnadendorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Der UFC Gnadendorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und 15 Pleiten. Gnadendorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Der Drösinger Sportclub holte auswärts bisher nur neun Zähler. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur sieben Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Drösinger SC alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte Drösing kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Bezirksklasse Weinviertel: UFC Gnadendorf – Drösinger Sportclub, 3:1 (0:0)

92 Filip Holcapek 3:1

87 Stefan Gass 2:1

66 Filip Holcapek 2:0

64 Jakob Mayer 1:0