SV Sieghartskirchen will rasch aus der Abstiegszone

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Peter Obritzberger, neuer Trainer des SV Sieghartskirchen, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der Gebietsliga Nord/Nord-West nach drei Siegen, drei Remis und sieben Niederlagen mit zwölf Punkten auf Rang 13. Für die Frühjahrssaison 2022 hat Obritzberger mit Sieghartskirchen deshalb nur ein ganz großes Ziel: "So rasch als möglich aus der Abstiegszone kommen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Peter Obritzberger: "Ich habe die Mannschaft erst im Winter übernommen. Trotzdem kann ich über die Herbstsaison sagen, dass die Mannschaft nach Verletzungen unter dem möglichen Potenzial blieb."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim SV Sieghartskirchen allgemein?

Obritzberger: "Wir haben eine Top-Stimmung im ganzen Verein. Um nicht zu sagen eine leichte Aufbruchstimmung. Es läuft alles so wie es sein soll in einer Vorbereitung."

"In jeder Formation in der Breite verstärkt"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Obritzberger: "Ja gab es. Wir haben uns in jeder Formation in der Breite verstärkt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Obritzberger: "Wie bereits angesprochen waren Leistungsträger sehr lange verletzt, die nun wieder fit sind. Wie alle Vereine haben wir immer wieder Erkrankungen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Obritzberger: "So rasch als möglich aus der Abstiegszone kommen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Obritzberger: "Ja es wird gespielt. Aber es wird auf Grund von Corona ein Lotteriespiel werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Obritzberger: "Die ersten fünf Mannschaften in der Tabelle werden sich den Titel ausmachen. Ich sehe aber Langenlebarn als Favorit."