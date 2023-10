FC Neudorf obenauf im Topspiel beim ASV Hohenau

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor 800 Zuschauern kam es am Samstag zum Topspiel der 8. Runde. Die gute Serie von Hohenau seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Das Heimteam verlor gegen den FC Neudorf mit 1:2 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Einen packenden Auftritt legte der FC PVT Neudorf dabei jedoch nicht hin.

Eine halbe Stunde lang tasteten sich die beiden Teams ab. Dann jubelten aber die Hausherren. Mensur Kurtisi brachte den ASV Hohenau in der 30. Minute nach vorn. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Adam Sevcik seine Chance und schoss das 1:1 (42.) für den FC Neudorf. Doch das war noch nicht alles in Halbzeit eins. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Harald Lahner das 2:1 nach (43.). In Minute 93 sah Torschütze Mensur Kurtisi die Gelb-Rote Karte. Obwohl dem FC PVT Neudorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hohenau zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Acht Spiele, acht Siege: Neudorf baut Tabellenführung aus

Nach acht gespielten Runden gehen bereits 17 Punkte auf das Konto des ASV Hohenau und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Hohenau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Dem FC Neudorf ist der Platz an der Sonne aktuell nicht zu nehmen. Gegen den ASV Hohenau verbuchte man bereits den achten Saisonsieg. Mit nur sieben Gegentoren stellt der FC PVT Neudorf die sicherste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für Hohenau ist der USC Muckendorf/Zeiselmauer (Freitag, 19:30 Uhr). Der FC Neudorf misst sich am selben Tag mit dem SV Sieghartskirchen (20:00 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: ASV Hohenau – FC PVT Neudorf, 1:2 (1:2)

43 Harald Lahner 1:2

42 Adam Sevcik 1:1

30 Mensur Kurtisi 1:0

