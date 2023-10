SC Prottes bringt Neusiedl/Z herbe Heimpleite bei

Details Samstag, 07. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor rund 110 Zuschauern trafen am Freitagabend der SC Neusiedl/Zaya und der SC Prottes in Runde 9 aufeinander. Die Heimelf konnte in diesem Spiel keine Akzente setzen und enttäuschte die eigenen Fans. Der SC Prottes kam gegen den SC Neusiedl/Zaya zu einem klaren 3:0-Erfolg.

In Minute zwanzig hatten die Gäste die erste große Chance in Führung zu gehen, doch Stephan Martinec scheiterte dabei noch.

Martinec mit der Torchance.. normal macht er den.. Glück für Neusiedl! Ralf Keider, Ticker-Reporter

Dominik Goisauf traf vor 150 Zuschauern nach 30 Minuten zur Führung für den SC Prottes. Dominik Vajdecka erhöhte für die Gäste nur fünf Minuten später auf 2:0 (35.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Martinec macht den Sack zu

In Minute 53 reklamierten die Gastgeber wehement auf Strafstoß, nachdem Ozan Yavuz im Strafraum zu Boden ging, doch der Elfer wurde nicht gegeben (54.).

Yavuz wird zu Boden gerissen, Schiri Mayer sagt kein Elfer! Ralf Keider, Ticker-Reporter

Den Vorsprung des Prottes SC ließ Stephan Martinec in der 69. Minute anwachsen. Letztlich fuhr der SC Prottes einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Trotz der Niederlage belegt Neusiedl/Z den zehnten Tabellenplatz. Im Sturm der Heimmannschaft stimmt es ganz und gar nicht: Neun Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Drei Siege, ein Remis und fünf Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SC Neusiedl/Zaya bei.

Für den SC Prottes ging es nach dem Erfolg in der Tabelle nach oben. Der Prottes SC bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und vier Pleiten.

Am kommenden Samstag tritt Neusiedl/Z beim SK Miet-Tech Wullersdorf an, während der SC Prottes einen Tag zuvor den SC mapo Marchegg empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Neusiedl/Zaya – SC Prottes, 0:3 (0:2)

69 Stephan Martinec 0:3

35 Dominik Vajdecka 0:2

30 Dominik Goisauf 0:1

