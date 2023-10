Mannsdorf-Großenzersdorf KM II spielt mit Leobendorf II Katz und Maus

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Die Zweitvertretung von Mannsdorf-Großenzersdorf KM zog der Reserve von Leobendorf vor etwa 150 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. Der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

In der elften Minute lenkte Lazar Tasic den Ball zugunsten der Gäste ins eigene Netz. Für das 2:0 von Mannsdorf-Großenzersdorf KM II zeichnete Joel Richards verantwortlich (18.). Die Heimischen machten weiter Druck und erzielten Tor um Tor. Das letzte Tor der turbulenten ersten Halbzeit markierte Lirian Sejdini in der 29. Minute. Der SV Leobendorf II rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Vierter Treffer kurz nach der Pause

Mit dem 4:0 von Elyes Balti für den Mannsdorf-Großenzersdorf KM II war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Marcel Ganser stellte schließlich in der 80. Minute den 5:0-Sieg für Mannsdorf-Großenzersdorf KM II sicher. Schlussendlich setzte sich der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

31 Tore kassierte Leobendorf II bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der Gebietsliga Nord/Nordwest. Der SV Leobendorf II besetzt mit zwei Punkten einen direkten Abstiegsplatz. Mit erst zehn erzielten Toren hat Leobendorf II im Angriff Nachholbedarf. Mit einem von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der SV Leobendorf II noch Luft nach oben.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Leobendorf II festigte Mannsdorf-Großenzersdorf KM II den zweiten Tabellenplatz. Sieben Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Mannsdorf-Großenzersdorf KM II. Mannsdorf-Großenzersdorf KM II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Leobendorf II stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim SC Lassee vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der Mannsdorf-Großenzersdorf KM II den FC PVT Neudorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SV Leobendorf II – Mannsdorf-Großenzersdorf KM II, 0:5 (0:3)

80 Marcel Ganser 0:5

48 Elyes Balti 0:4

29 Lirian Sejdini 0:3

18 Joel Richards 0:2

11 Eigentor durch Lazar Tasic 0:1

