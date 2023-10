Remis zwischen Muckendorf/Zeiselmauer und Tulln

Details Samstag, 14. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Am Freitag startete in Muckendorf vor rund 330 Zuschauern der 10. Spieltag. Muckendorf/Z. und der FC Tulln verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Mehr als eine halbe Stunde lang hielten beide Mannschaften die Null. Den ersten Grund zum Jubeln hatten dann die Gäste aus Tulln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Jan Feldmann sein Team in der 34. Minute. Zur Pause behielt der FC Tulln die Nase knapp vorn.

Remis dank Josefik

Kurz nachdem die zweite Halbzeit angepfiffen wurde, jubelten die Gastgeber über den Ausgleich. Simon Rousavy ließ sich in der 48. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den USC Muckendorf/Zeiselmauer. Doppelschlag: Nur eine Minute später waren die Hausherren plötzlich in Front. Julian Velisek machte in der 49. Minute das 2:1 des Heimteams perfekt. Doch die Gäste wollten sich mit der drohenden Niederlage nicht abfinden. Das 2:2 des FC Tulln stellte Robin Josefik sicher (62.). Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Muckendorf/Zeiselmauer und der FC Tulln spielten unentschieden.

Mit dem Gewinnen tut sich Muckendorf/Z. weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Beim FC Tulln präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28).

Mit diesem Unentschieden verpasste der FC Tulln die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behalten die Gäste den fünften Platz. Auch wenn der USC Muckendorf/Zeiselmauer mit drei Niederlagen seltener verlor, steht der FC Tulln mit 16 Punkten auf Platz fünf und damit vor Muckendorf/Zeiselmauer.

Am kommenden Freitag tritt Muckendorf/Z. beim SC Neusiedl/Zaya an, während der FC Tulln einen Tag später den ASV Hohenau empfängt.

Gebietsliga Nord/Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – FC Tulln, 2:2 (0:1)

62 Robin Josefik 2:2

49 Julian Velisek 2:1

48 Simon Rousavy 1:1

34 Jan Feldmann 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.