Tore am laufenden Band für den SK Ernstbrunn gegen den SC Leopoldsdorf

Details Montag, 16. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Vor 150 Zuschauern trafen am Sonntag der SK Ernstbrunn und der SC Leopoldsdorf aufeinander. Der SK Raika Ernstbrunn erreichte einen deutlichen 6:2-Erfolg gegen den SC Leopoldsdorf/Mfd. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SK Ernstbrunn wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start. Nikola Todorovic brachte den SC Leopoldsdorf in der zehnten Minute in Front. Zwanzig Minuten später war die Führung allerdings wieder dahin. Für das erste Tor von Ernstbrunn war Denis Frimmel verantwortlich, der in der 30. Minute das 1:1 besorgte. Zwei Minuten später war die Führung der Gäste wieder hergestellt. Der Treffer zum 2:1 sicherte Leopoldsdorf nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Todorovic in diesem Spiel (32.). David Handl war es, der in der 39. Minute den Ball im Tor der Gäste unterbrachte und die Heimelf mit dem 2:2 wieder jubeln ließ. Frimmel (45+2.) sorgte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit doch noch für die Führung der Gastgeber. Der SK Raika Ernstbrunn nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Viermal Denis Frimmel

Nach der Pause dauerte es etwas, aber dann kam es noch zu einer turbulenten Schlussphase. Frimmel sorgte mit einem weiteren Doppelpack für das 5:2 (87./89.) aus der Perspektive der Gastgeber. Die Schlussphase bestritt der SC Leopoldsdorf/Mfd. nur noch zu zehnt, nachdem Stefan Navracsics mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (81.). Spät im Spiel traf Jan Malik in der Nachspielzeit für den SK Ernstbrunn (94.) noch zum 6:2. Letztlich feierte Ernstbrunn gegen den SC Leopoldsdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der SK Raika Ernstbrunn präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 22 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SK Ernstbrunn. Ernstbrunn ist seit drei Spielen unbezwungen.

Leopoldsdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des SC Leopoldsdorf/Mfd. liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 24 Gegentreffer fing. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für Leopoldsdorf auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der SC Leopoldsdorf/Mfd. auf Rang neun wieder.

Mit diesem Sieg zog der SK Raika Ernstbrunn am SC Leopoldsdorf vorbei auf Platz acht. Leopoldsdorf fiel auf die neunte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für den SK Ernstbrunn ist die Reserve des SV Leobendorf (Samstag, 18:45 Uhr). Der SC Leopoldsdorf/Mfd. misst sich am selben Tag mit dem SC Prottes (15:00 Uhr).

Gebietsliga Nord/Nordwest: SK Raika Ernstbrunn – SC Leopoldsdorf/Mfd, 6:2 (3:2)

94 Jan Malik 6:2

89 Denis Frimmel 5:2

87 Denis Frimmel 4:2

47 Denis Frimmel 3:2

39 David Handl 2:2

32 Nikola Todorovic 1:2

30 Denis Frimmel 1:1

10 Nikola Todorovic 0:1

