Neusiedl/Zaya gewinnt das Torfestival gegen Muckendorf/Z.

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SC Neusiedl/Zaya und der USC Muckendorf/Zeiselmauer lieferten sich vor rund 100 Zuschauern ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Schon nach fünf Minuten hatten die Gäste bei einem Lattenschuss Glück.

Stephan Probst mit einem Lattenknaller aus 20 Metern.Niebauers Ausschuss kommt keine 20 Meter weit. der Wind macht ein hohes herausspielen unmöglich. Ralf Keider, Ticker-Reporter

100 Zuschauer sahen, wie Oliver Straka aus rund 15 Metern abzog und das 1:0 für Neusiedl/Z markierte. Die Gastgeber trafen etwas später zum 2:0 (26.), als Fabien Damböck aus kurzer Distanz abstauben konnte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Straka in der 28. Minute.

Tor, Toor, Tooor für SC Neusiedl/Zaya zum 3:0 Neusiedl erhöht auf 3 : 0.Muckendorf komplett von der Rolle.Komornik und Wolf kombinieren sich über rechts durch, Pass zur Mitte. Damböck rutscht weg aber Oli Straka steht goldrichtig und schiebt ein. Ralf Keider, Ticker-Reporter

Muckendorf/Zeiselmauer rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Nach 4:0 wurde es nochmal knapp

Den Vorsprung des SC Neusiedl/Zaya ließ Moritz Wolf in der 61. Minute anwachsen. Für das 1:4 von Muckendorf/Z. zeichnete Julian Velisek per Freistoß verantwortlich (77.). Drei Minuten später scheiterten die Gäste aus kürzester Distanz am Querbalken (80.). Gabriel Beck verkürzte für die Gäste später in der 87. Minute auf 2:4. Ein Debakel, nach dem es zunächst ausgesehen hatte, konnte Muckendorf/Zeiselmauer noch verhindern. In Minute 90+1 gelang den Gästen durch Simon Rousavy noch das 4:3. Doch zu etwas Zählbarem kam der USC Muckendorf/Zeiselmauer am Ende nicht mehr.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Neusiedl/Z aus und brachte eine Verbesserung auf Platz zehn ein.

Trotz der Niederlage belegt Muckendorf/Z. weiterhin den siebten Tabellenplatz. Zuletzt war beim USC Muckendorf/Zeiselmauer der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Der SC Neusiedl/Zaya tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim FC Tulln an. Einen Tag später empfängt Muckendorf/Zeiselmauer den SC mapo Marchegg.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Neusiedl/Zaya – USC Muckendorf/Zeiselmauer, 4:3 (3:0)

91 Simon Rousavy 4:3

87 Gabriel Beck 4:2

77 Julian Velisek 4:1

61 Moritz Wolf 4:0

28 Oliver Straka 3:0

26 Fabien Damboeck 2:0

12 Oliver Straka 1:0

