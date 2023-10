SK Wullersdorf siegt im Kellerduell beim SC Marchegg

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 00:01

Gebietsliga Nord/Nordwest: Der SC mapo Marchegg machte im Kellerduell gegen den SK Miet-Tech Wullersdorf vor 110 Besuchern eine schlechte Figur und verlor mit 2:5. Der SK Wullersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Marchegg einen klaren Erfolg.

Die Gäste erwischten einen Traumstart. Julian Rohrer brachte Marchegg in der achten Minute ins Hintertreffen. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Wullersdorf mit einer Führung in die Kabine ging.

Drei Tore binnen acht Minuten

Kurz nach der Pause gab es Elfmeter für die Heimelf. Daniel Dubec versenkte den Ball in der 51. Minute im Netz des Gasts. Christian Kletzer erwies dem SC mapo Marchegg einen Bärendienst: Der bereits Gelb-vorbelastete Verteidiger kassierte die Ampelkarte (53.). Alireza Habibi trug sich in der 60. Spielminute in die Torschützenliste ein. David Ledecky (61.) und Ozan Erkoc (68.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung des SK Miet-Tech Wullersdorf. Milos Nikolic beförderte das Leder zum 2:4 des SC Marchegg über die Linie (71.). Mit dem 5:2 sicherte Ledecky dem SK Wullersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Letztlich hat Marchegg den Befreiungsschlag klar verpasst. Gegen den direkten Widersacher um den Klassenverbleib, Wullersdorf, bekam man das Fell über die Ohren gezogen.

Nach der Pleite rangiert der SC mapo Marchegg nun unter dem Strich und nimmt die 14. Position im Tableau ein. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Heimmannschaft liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 28 Gegentreffer fing. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Marchegg alles andere als positiv. Nach dem achten Spiel in Folge ohne Dreier verliert Marchegg im Klassement weiter an Boden.

Für den SK Miet-Tech Wullersdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. In der Verteidigung des SK Wullersdorf stimmt es ganz und gar nicht: 26 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Drei Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Wullersdorf derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über den SC mapo Marchegg ist der SK Miet-Tech Wullersdorf weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft der SC Marchegg auf den USC Muckendorf/Zeiselmauer, der SK Wullersdorf spielt tags zuvor gegen den SC Leopoldsdorf/Mfd.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC mapo Marchegg – SK Miet-Tech Wullersdorf, 2:5 (0:1)

76 David Ledecky 2:5

71 Milos Nikolic 2:4

68 Ozan Erkoc 1:4

61 David Ledecky 1:3

60 Alireza Habibi 1:2

51 Daniel Dubec 1:1

8 Julian Rohrer 0:1

