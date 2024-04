Prottes feiert gegen Ernstbrunn Heimsieg

Spielberichte

Details Sonntag, 07. April 2024 04:33

Gebietsliga Nord/Nordwest: Rund 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 17. Runde nicht entgehen lassen. Der SC Prottes kam gegen Ernstbrunn zu einem klaren 4:1-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der Prottes SC wusste zu überraschen. Im Hinspiel war das Heimteam mit 0:4 krachend untergegangen.

Die Heimelf bekam nach wenigen Minuten einen Elfmeter zugesprochen. Dominik Vajdecka stellte die Weichen für den SC Prottes auf Sieg, als er in Minute zehn mit dem Strafstoß zum 1:0 zur Stelle war. Georg Pratsch erhöhte für den Prottes SC auf 2:0 (25.). Die Antwort folgte praktisch im direkten Gegenzug. In der 25. Minute brachte David Handl den Ball im Netz des SC Prottes unter und verkürzte auf 2:1. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Dominik Kraupp einen weiteren Treffer für den SC Prottes und erhöhte den Vorsprung wieder auf zwei Treffer. Mit der Führung für den SC Prottes ging es in die Halbzeitpause.

Anschlusstor von Handl bleibt nur ein Ehrentreffer

Der vierte Treffer der Gastgeber bedeutete dann auch die endgültige Entscheidung in diesem Spiel. Julian Schmid vollendete zum fünften Tagestreffer in der 71. Spielminute. Letztlich fuhr der Prottes SC einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der SC Prottes verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Der SC Prottes verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

Fünf Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der SK Raika Ernstbrunn momentan auf dem Konto. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den Gast auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich der SK Ernstbrunn auf Rang elf wieder.

Mit diesem Sieg zog der Prottes SC an Ernstbrunn vorbei auf Platz acht. Der SK Raika Ernstbrunn fiel auf die elfte Tabellenposition.

Der SC Prottes tritt kommenden Samstag, um 19:30 Uhr, beim ASV Hohenau an. Einen Tag später empfängt der SK Ernstbrunn den SK Miet-Tech Wullersdorf.

Gebietsliga Nord/Nordwest: SC Prottes – SK Raika Ernstbrunn, 4:1 (3:1)

71 Julian Schmid 4:1

42 Dominik Kraupp 3:1

25 David Handl 2:1

25 Georg Pratsch 2:0

10 Dominik Vajdecka 1:0

